Selección Colombia recibió noticia de última hora para el Mundial: confirman lo que pasó con jugador clave

La Selección Colombia enfrenta este domingo, 7 de junio, su último reto antes de lo que será el debut en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Jordania para seguir sumando minutos y llegar lo mejor preparados.

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En medio de esta concentración, el entrenador y el plantel recibieron una noticia en las últimas horas: todo está relacionado con Jhon Córdoba, uno de los delanteros que estará con la Tricolor.

El número 9 se perdió en su momento el partido contra Costa Rica debido a una molestias que sintió en una de sus rodillas. Por eso, se vio obligado a hacer trabajado diferenciado y lejos de sus compañeros.

La situación cambió en las últimas horas y la prensa deportiva nacional confirmó que el futbolista ya superó sus molestias. El periodista Juan Pablo Hernández informó que el goleador ya estuvo con todo el grupo completo.

Jhon Córdoba milita en el Krasnodar de Rusia. Foto: NurPhoto via Getty Images

“La buena noticia que dejó la reciente sesión de entrenamiento de la Selección Colombia es que Jhon Córdoba estuvo a la par de sus compañeros“, señaló.

Hasta el momento, no se sabe si Lorenzo contará con el jugador del Krasnodar de Rusia para el encuentro contra Jordania, o si preferirá cuidarlo para lo que será la cita orbital.

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Lo cierto es que el estratega argentino desde este momento ya cuenta por completo con los 26 convocados, los tiene a disposición de cara al debut en la Copa del Mundo el próximo miércoles, 17 de junio, contra Uzbekistán.

Esta recuperación de Córdoba coincide con los mensajes de tranquilidad que él mismo había enviado recientemente y con los que disipó las preocupaciones que había cuando se conocieron sus molestias.

Jhon Córdoba durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Afortunadamente ya he podido comenzar con todos los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que espero llegar en buenas condiciones”, dijo en aquella ocasión.