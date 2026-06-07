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Exfutbolista colombiano levanta polémica: “Fui mejor que James Rodríguez y Juanfer Quintero”

Durante una entrevista en Perú lo pusieron a elegir y en ambos casos se puso por encima.

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Redacción Deportes
7 de junio de 2026 a las 6:10 a. m.
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero hablando en el amistoso de Colombia vs. Costa Rica.
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero hablando en el amistoso de Colombia vs. Costa Rica. Foto: AFP or Licensors

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero completarán este año su tercer mundial con la Selección Colombia. Ambos estuvieron en Brasil-2014, Rusia-2018 y repitieron convocatoria bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: the World Cup trophy on its pedestal after the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Mohammad Karamali/Defodi Images via Getty Images)
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James es el habitual titular en el mediocampo de la Tricolor, sin embargo, Juanfer también tiene un lugar ganado en la memoria colectiva de los hinchas.

La característica que comparten es su visión de juego y esa capacidad de habilitar al delantero con pases a la espalda de los defensores rivales.

El pasado lunes contra Costa Rica jugaron juntos en el segundo tiempo e hicieron levantar de sus asientos a los 30.000 espectadores que acudieron al Estadio El Campín.

Y es que fuera de la cancha también gozan de una amistad que ha trascendido a lo largo de los años. James y Quintero se conocen desde que eran niños, se la pasan juntos en cada concentración y han dado muestras de respeto mutuo.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez (L) and midfielder #20 Juan Fernando Quintero take part in a training session in Ezeiza, Buenos Aires province, on November 14, 2024, ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier football match against Uruguay in Montevideo on November 15. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, juntos en un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: AFP

Las declaraciones de Jhonier Montaño

Tal es el cariño de la gente, que esta semana se armó polémica por las declaraciones del exfutbolista Jhonier Montaño en una entrevista para el podcast ‘Enfocados’, que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Perú.

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A Montaño lo pusieron a elegir entre él mismo y otros jugadores colombianos. La sorpresa fue que se puso por encima de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Cuando le mencionaron a James, dijo: “¿En tu prime, fuiste más bravo que James? Yo digo que sí“.

Más adelante le preguntaron por Quintero, figura de River Plate y habitual en las convocatorias de la Selección Colombia. “¿Montaño o Juanfer Quintero? En su prime yo, claro. Y lo amo“, respondió.

@miron.callao

"En mi prime, fui mejor que James Rodríguez y Juanfer Quintero": Montaño sorprende #futbolperuano #seleccionperuana #alianzalima #universitariodedeportes #liga1 #farfan #enfocados #peru🇵🇪 #peru

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¿Quién es Jhonier Montaño? Trayectoria, títulos y clubes

Actualmente, Jhonier Montaño tiene 43 años de edad y se retiró en el año 2021 cuando jugaba para el club Chavelines de Perú.

Su carrera la inició en el América de Cali en el año 1998. Dado el gran nivel que mostró en el fútbol profesional colombiano, dio el salto a temprana edad para jugar en Quilmes de Argentina y de allí pasó al Parma de Italia.

Antes de volver a Colombia vistió la camiseta de Hellas Verona y Piacenza, momento en el que empezó su declive.

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Desde el año 2010 se radicó en Perú, donde fue campeón con la camiseta de Alianza Lima. En ese país también vistió la camiseta de Universidad San Martín, Melgar, Sport Boys y Academia Cantolao.

Aunque el talento de Jhonier Montaño apuntaba a convertirlo en una leyenda del fútbol colombiano, también protagonizó escándalos por indisciplina que lo terminaron alejando de la Tricolor.

Con la camiseta de la Selección Colombia alcanzó a disputar la Copa América de 1999 y algunos amistosos internacionales.