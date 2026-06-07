James Rodríguez y Juan Fernando Quintero completarán este año su tercer mundial con la Selección Colombia. Ambos estuvieron en Brasil-2014, Rusia-2018 y repitieron convocatoria bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

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James es el habitual titular en el mediocampo de la Tricolor, sin embargo, Juanfer también tiene un lugar ganado en la memoria colectiva de los hinchas.

La característica que comparten es su visión de juego y esa capacidad de habilitar al delantero con pases a la espalda de los defensores rivales.

El pasado lunes contra Costa Rica jugaron juntos en el segundo tiempo e hicieron levantar de sus asientos a los 30.000 espectadores que acudieron al Estadio El Campín.

Y es que fuera de la cancha también gozan de una amistad que ha trascendido a lo largo de los años. James y Quintero se conocen desde que eran niños, se la pasan juntos en cada concentración y han dado muestras de respeto mutuo.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, juntos en un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: AFP

Las declaraciones de Jhonier Montaño

Tal es el cariño de la gente, que esta semana se armó polémica por las declaraciones del exfutbolista Jhonier Montaño en una entrevista para el podcast ‘Enfocados’, que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Perú.

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A Montaño lo pusieron a elegir entre él mismo y otros jugadores colombianos. La sorpresa fue que se puso por encima de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Cuando le mencionaron a James, dijo: “¿En tu prime, fuiste más bravo que James? Yo digo que sí“.

Más adelante le preguntaron por Quintero, figura de River Plate y habitual en las convocatorias de la Selección Colombia. “¿Montaño o Juanfer Quintero? En su prime yo, claro. Y lo amo“, respondió.

¿Quién es Jhonier Montaño? Trayectoria, títulos y clubes

Actualmente, Jhonier Montaño tiene 43 años de edad y se retiró en el año 2021 cuando jugaba para el club Chavelines de Perú.

Su carrera la inició en el América de Cali en el año 1998. Dado el gran nivel que mostró en el fútbol profesional colombiano, dio el salto a temprana edad para jugar en Quilmes de Argentina y de allí pasó al Parma de Italia.

Antes de volver a Colombia vistió la camiseta de Hellas Verona y Piacenza, momento en el que empezó su declive.

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Desde el año 2010 se radicó en Perú, donde fue campeón con la camiseta de Alianza Lima. En ese país también vistió la camiseta de Universidad San Martín, Melgar, Sport Boys y Academia Cantolao.

Aunque el talento de Jhonier Montaño apuntaba a convertirlo en una leyenda del fútbol colombiano, también protagonizó escándalos por indisciplina que lo terminaron alejando de la Tricolor.

Con la camiseta de la Selección Colombia alcanzó a disputar la Copa América de 1999 y algunos amistosos internacionales.