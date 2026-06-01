James y Juanfer en todo su esplendor: Magistral jugada contra Costa Rica para un golazo de Luis Suárez

La Selección Colombia se despidió con gran victoria ante Costa Rica (3-1) y recuperó la confianza camino al Mundial 2026. La hinchada amarilla, que acudió masivamente al Estadio El Campín, disfrutó de una fiesta de fútbol llena de invitados musicales, goles y emociones. Además, hubo presencia de sus máximos ídolos, como Luis Díaz y James Rodríguez.

Primer reporte médico de James Rodríguez tras quedar fuera de la titular ante Costa Rica en El Campín

Luis Díaz destila magia en El Campín: golazo y asistencia para armar la fiesta de Colombia

Néstor Lorenzo sorprendió con una nómina titular que no estaba en las cuentas de nadie y pateó el tablero. Dejó por fuera a Jhon Lucumí en la defensa, Daniel Muñoz no fue el lateral, Jefferson Lerma tampoco estuvo en la zona media. Así mismo, James Rodríguez y Jhon Arias, miembros de su columna vertebral.

La Tricolor no tardó mucho tiempo en ponerse adelante del marcador en un comienzo difícil donde los costarricenses intentaron meter miedo, aunque con poca fluidez en el ataque. Sobre los 16 minutos, Luis Díaz puso un centro al corazón del área y encontró la cabeza de Dávinson Sánchez para poner el 1-0 parcial.

Por si fuera poco, el show de Luis Díaz continuó y ya no fue asistidor, sino anotador. Carlos Andrés Gómez le punteó la pelota al defensor de Costa Rica y dejó libre al Cucho Hernández, quien vio libre a Luis Díaz y le sirvió la pelota cerca del punto penal. Lucho controló y con un regate de su marca registrada se sacó de encima al defensor para definir con clase para aumentar el marcador.

James Rodríguez contra Costa Rica. Foto: Getty Images

En ese momento parecía que la Selección Colombia iba a seguir de largo en el marcador, pero Costa Rica descontó con un gol de cabeza de Andrey Soto para el 2-1 parcial. Hasta el momento, ni James Rodríguez, ni Juanfer Quintero estaban en la cancha.

Show de James y Juanfer en El Campín

Ya para el segundo tiempo, Néstor Lorenzo hizo varios cambios y casi que colocó una segunda unidad para rematar el juego. James Rodríguez ingresó por Jorge Carrascal y Jhon Arias también se hizo ver con Jhon Lucumí en la defensa en vez de Dávinson Sánchez.

James Rodríguez ejecutando un tiro de esquina en el partido de Colombia vs. Costa Rica. Foto: Guillermo Torres

Más adelante hubo una ventana de cambios y ahí Juan Fernando Quintero ingresó a la cancha y Luis Díaz salió. Asimismo, se dejaron ver jugadores como Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla en la zona media para mirar nuevas variantes en el esquema.

En esa segunda unidad, una de las cosas que cambió fue el cambio vertical con Luis Díaz, para darle paso al juego zonal y colectivo con James y Juanfer en la cancha para que el rival buscara la pelota y dejar espacios en su defensa.

Así fue como se unieron los dos volantes en el mediocampo para un golazo. El primero en aparecer fue Quintero, quien abrió la cancha para estirar a los costarricenses e impedir la posesión del rival. Balón fue para el 10, que vio el movimiento de Luis Suárez a ras con la zona defensiva y le puso un pase como con la mano para su remate y el 3-1 definitivo.

La gran asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para el gol de Luis Javier Suárez con la Selección Colombia frente a Costa Rica (3-1).



La puso como con la mano el 10 🔟. pic.twitter.com/Y5RptCVPMU — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 2, 2026

Todos los ingredientes posibles para hacer la visita a Bogotá todo un show. Primer tiempo con Luis Díaz y segunda parte con Juanfer y James. Ahora, la Selección Colombia alistará todo para su viaje a la Copa del Mundo.