Luis Díaz destila magia en El Campín: golazo y asistencia para armar la fiesta de Colombia

Luis Díaz dio asistencia y marcó un golazo para la Selección Colombia en su amistoso de preparación frente a Costa Rica. El guajiro lució la cinta de capitán ante la ausencia de James Rodríguez, que arrancó el partido en el banco de suplentes por decisión de Néstor Lorenzo.

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Sobre los 16 minutos de partido, Lucho tomó la responsabilidad de un cobro desde el tiro de esquina y la colgó en el corazón del área para el cabezazo efectivo de Dávinson Sánchez.

El defensor central cortó una larga sequía goleadora que arrastraba desde la Copa América 2024.

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Al 22′ aprovechó una recuperación en campo contrario de Carlos Andrés Gómez y dejó regado al defensa para definir a la mano izquierda del arquero Patrick Sequeira.

Luis Díaz dio muestras de la calidad que lo tiene como uno de los mejores extremos del mundo, candidato al Balón de Oro y figura de la temporada con el Bayern Múnich de Alemania.

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Aunque viene con las piernas cansadas por más de 4000 minutos jugados en Europa, Lucho dijo presente con la camiseta de la Selección Colombia y dejó claro que atraviesa en el mejor momento de su carrera para brillar en la Copa del Mundo.

Con la asistencia a Dávinson Sánchez ya había puesto a celebrar a la afición bogotana, sin embargo, tenía un regalo más para la capital. Díaz tomó la pelota con marca y con un solo regate despejó el camino para definir como la estrella que es.

El primer tiempo solo se vio empañado por el descuento de Costa Rica, que aprovechó una desatención en la marca de Santiago Arias y cabeceó en soledad frente al arco defendido por Camilo Vargas.

La Selección Colombia controló el partido y tuvo las mejores opciones, aún cuando dispuso de una alineación inédita sobre el campo de juego.

La razón es que Lorenzo quería probar alternativas y se apoyó en la posibilidad de poder realizar hasta un máximo de once cambios durante el amistoso.