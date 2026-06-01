Las recomendaciones de la Selección Colombia a los hinchas

Faltan cinco horas para el arranque del partido y desde las redes oficiales de la Selección le hacen unas recomendaciones específicas a los hinchas.

❌ ⬆️ 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 🆚 🇨🇷 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Ngu9YA5f4V — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

Previa

Aroma de fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La capital de la República despide a los 26 convocados de la Selección Colombia que viajarán al Mundial 2026.

Este amistoso contra Costa Rica es el penúltimo antes del debut en la cita orbital. El próximo 7 de junio, Colombia jugará contra Jordania en San Diego (Estados Unidos) y ya después estarán con la cabeza 100 % puesta en la Copa del Mundo.

A partir de este amistoso contra los Ticos, a Colombia le faltan 16 días para el debut en el torneo. Será el 17 de junio, contra Uzbekistán, en el mítico estadio Ciudad de México, o como ha sido llamado históricamente, el estadio Azteca.

Es una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe varias caras y sepa cómo está el nivel de sus dirigidos. A priori, solo tendría la baja de Jhon Córdoba, el delantero que llegó desde Krasnodar con una molestia que le ha impedido entrenar a la par de sus compañeros.

Néstor Lorenzo entrenando a la Selección Colombia previo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Así las cosas, una posible formación titular de Colombia ante Costa Rica sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.