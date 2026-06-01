Faltan cinco horas para el arranque del partido y desde las redes oficiales de la Selección le hacen unas recomendaciones específicas a los hinchas.
Previa
Aroma de fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La capital de la República despide a los 26 convocados de la Selección Colombia que viajarán al Mundial 2026.
Este amistoso contra Costa Rica es el penúltimo antes del debut en la cita orbital. El próximo 7 de junio, Colombia jugará contra Jordania en San Diego (Estados Unidos) y ya después estarán con la cabeza 100 % puesta en la Copa del Mundo.
A partir de este amistoso contra los Ticos, a Colombia le faltan 16 días para el debut en el torneo. Será el 17 de junio, contra Uzbekistán, en el mítico estadio Ciudad de México, o como ha sido llamado históricamente, el estadio Azteca.
Es una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe varias caras y sepa cómo está el nivel de sus dirigidos. A priori, solo tendría la baja de Jhon Córdoba, el delantero que llegó desde Krasnodar con una molestia que le ha impedido entrenar a la par de sus compañeros.
Néstor Lorenzo entrenando a la Selección Colombia previo al Mundial 2026. Foto: Getty Images
Así las cosas, una posible formación titular de Colombia ante Costa Rica sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.