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Repase las últimas actualizaciones, noticias e información general del penúltimo partido de la Selección Colombia antes del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
1 de junio de 2026 a las 1:13 p. m.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la Selección Colombia jugará ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La pelota rodará a partir de las 6:00 p.m. (hora local) y será juego válido como amistoso de cara al Mundial 2026.

Más allá de la exhibición, se trata de la despedida para La Tricolor, que dentro de poco arranca su viaje hacia Norteamérica en busca de una buena participación en la cita orbital.

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¿Jugará Jhon Córdoba?

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Las recomendaciones de la Selección Colombia a los hinchas

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¿Jugará Jhon Córdoba?

El delantero podría ser baja para el partido de este lunes. Llegó desde Rusia con una molestia y no se ha podido entrenar a la par de sus compañeros.

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Las recomendaciones de la Selección Colombia a los hinchas

Faltan cinco horas para el arranque del partido y desde las redes oficiales de la Selección le hacen unas recomendaciones específicas a los hinchas.

Previa

Aroma de fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La capital de la República despide a los 26 convocados de la Selección Colombia que viajarán al Mundial 2026.

Este amistoso contra Costa Rica es el penúltimo antes del debut en la cita orbital. El próximo 7 de junio, Colombia jugará contra Jordania en San Diego (Estados Unidos) y ya después estarán con la cabeza 100 % puesta en la Copa del Mundo.

A partir de este amistoso contra los Ticos, a Colombia le faltan 16 días para el debut en el torneo. Será el 17 de junio, contra Uzbekistán, en el mítico estadio Ciudad de México, o como ha sido llamado históricamente, el estadio Azteca.

Es una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe varias caras y sepa cómo está el nivel de sus dirigidos. A priori, solo tendría la baja de Jhon Córdoba, el delantero que llegó desde Krasnodar con una molestia que le ha impedido entrenar a la par de sus compañeros.

Néstor Lorenzo entrenando a la Selección Colombia previo al Mundial 2026.
Néstor Lorenzo entrenando a la Selección Colombia previo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Así las cosas, una posible formación titular de Colombia ante Costa Rica sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.