Baja en Selección Colombia para enfrentar a Costa Rica: figura entrena aparte y está en duda

Aún hay dudas sobre si Jhon Córdoba podrá estar o no para el partido de la Selección Colombia ante Costa Rica, este lunes 1 de junio, válido como amistoso previo al Mundial 2026. El compromiso se disputará a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Circula información sobre lo que ocurre con Jhon Córdoba, tanto por reportes de la prensa deportiva nacional como por el parte entregado por Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero.

“Jhon Córdoba sigue trabajando en gimnasio”

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, contó desde el entrenamiento de la Selección Colombia que Jhon Córdoba no hizo trabajos a la par del grupo. Al contrario, se encuentra en el gimnasio.

“Uno de los ausentes, a la hora que hacen la oración, es Jhon Córdoba. Sigue trabajando en el gimnasio, tiene un problema en una de sus rodillas. Ya se había ausentado del entrenamiento del jueves; ahora lo hace en el del día domingo”, reveló Vargas, desde el estadio Metropolitano de Techo, el pasado 31 de mayo.

🇨🇴⚽️Primer entrenamiento de la Selección Colombia con grupo completo, de cara al amistoso del lunes ante Costa Rica



🚨‼️Jhon Córdoba hace trabajos de gimnasio por un problema de rodilla



🗣️ @sebasperiodista con los detalles del cuadro nacionalhttps://t.co/ZDPH866AD7 pic.twitter.com/8J3EWo5SQX — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 31, 2026

Cabe recordar que el plantel tricolor adelanta sus trabajos de entrenamiento en el estadio Metropolitano de Techo. Allí se han visto todas las figuras que poco a poco van llegando para conformar la nómina de 26 convocados al Mundial 2026.

Así las cosas, la presencia o no de Jhon Córdoba en el amistoso contra Costa Rica es una incógnita.

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Néstor Lorenzo: “Jhon Córdoba tiene un problemita en el tendón”

Desde el pasado 29 de mayo se supo que Jhon Córdoba no llegaba en condiciones óptimas a la concentración de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo, en diálogo con Deportes RCN, informó:

“El único que merece unos días de atención especial es Jhon Córdoba, que vino con un problemita en un tendón. Lo vamos a ir viendo cada día, pero la proyección es buena”.

El parte de tranquilidad está en que el único con problemas físicos sería el delantero del Krasnodar ruso. Por lo demás, todo apunta a que Lorenzo tiene su nómina completa para enfrentar a Costa Rica en la capital de la República.

Con este panorama, la posible nómina de Colombia ante Costa Rica sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Luego del juego ante los ticos, el combinado cafetero tomará rumbo hacia Norteamérica y encarará el último amistoso antes del Mundial 2026: será contra Jordania, el 7 de junio, en San Diego (Estados Unidos).