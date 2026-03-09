El gol de Jhon Córdoba que desafía el favoritismo de Luis Suárez en la Selección Colombia: aviso para Néstor Lorenzo

Los jugadores de la Selección Colombia y los demás cercanos a una posible convocatoria agilizan y ajustan sus minutos en las diferentes ligas del mundo para ganarse un lugar definitivamente en el Mundial 2026. Antes de la cita de junio y julio, marzo resulta ser un mes decisivo, debido a los partidos amistosos que la Tricolor jugará en Estados Unidos contra Croacia y Francia.

El técnico Néstor Lorenzo sigue mirando algunos candidatos para su lista definitiva y también analiza los deportistas más indicados para encarar a los exigentes rivales europeos, que se ven como una prueba de altísimo nivel para la Selección Colombia. La carrera ya es contrarreloj y varios intentan llamar la atención de una u otra forma.

Por ejemplo, aparece Jhon Córdoba desde Rusia, que notifica a Néstor Lorenzo con un nuevo gol en el partido del Krasnodar contra el Rubin Kazan por la fecha 20 del torneo local y le hace contrapeso al goleador de moda en Europa, Luis Javier Suárez. El delantero chocoano pudo descontar y así le avisa a la Selección Colombia que está intacto.

Jhon Córdoba llegó a Rusia en julio del 2021 a cambio de 20 millones de euros. Foto: NurPhoto via Getty Images

No solo eso, sino que tiene inspiración para colocarse la camiseta amarilla y pelear por la titular con Luis Suárez, quien está en una liga más reconocida y que le apunta no solo a la convocatoria, sino a la titular en el Mundial 2026. Jhon desafía el favoritismo de su colega y trata de no quedarse atrás.

Gol de Jhon Córdoba en Rusia

Pese al gol de Jhon Córdoba, Krasnodar perdió 2-1 ante el Rubin Kazan y cede desde el primer lugar de la Liga de Rusia. Su club suma 43 puntos y el Zenit lleva 42. Se aprieta la pelea por el título con esta derrota. Pero, más allá de eso, el atacante colombiano se mentaliza para volver a la Selección Colombia y toma fuerza para estar en la convocatoria de marzo.

Ya en los últimos segundos del juego, Córdoba aprovechó un buen pase del jugador uruguayo Juan Boselli, quien midió el centro a ras de piso para que Jhon solamente tuviera que empujar la pelota. La anotación da muestras de su buena lectura de juego y la ubicación ideal para poder ejercer su función de nueve de área.

De esta manera, sigue el mano a mano con Suárez y pareciera que ambos son nombres fijos en el esquema de ataque de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.