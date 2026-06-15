Canal y hora para ver Argentina vs. Argelia: debuta la campeona del mundo

En la tarde de este martes 16 de junio, la Selección de Argentina regresa a la actividad mundialista para disputar la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El conjunto sudamericano afronta este compromiso tras haber obtenido el título del torneo hace cuatro años en Catar.

Canal y hora para sintonizar el Francia vs. Senegal: debuta la subcampeona del mundo

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el Grupo J frente a Argelia, un rival africano que plantea un escenario similar al del inicio de su campaña anterior. En esa oportunidad, la escuadra albiceleste comenzó el torneo con una derrota ante el seleccionado de Arabia Saudita.

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

La delegación capitaneada por Lionel Messi vuelve a competir en territorio estadounidense, donde recientemente obtuvo el campeonato de la Copa América. En dicha competencia, el equipo se quedó con el título, tras vencer a la Selección de Colombia con una anotación de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Clasificación previa y objetivos estadísticos

En el proceso de clasificación de la Conmebol, el equipo argentino aseguró su cupo mundialista al finalizar en la primera posición de la tabla con 39 unidades. La escuadra sudamericana superó por una diferencia de nueve puntos a la Selección de Ecuador, que ocupó el segundo lugar de la eliminatoria.

El objetivo del conjunto argentino en esta edición es conseguir campeonatos del mundo consecutivos. Esta marca estadística solo ha sido alcanzada por Italia en las ediciones de 1934 y 1938, y por el equipo de Brasil en los torneos de 1958 y 1962.

Actualidad del conjunto africano y datos del compromiso

Por su parte, la Selección de Argelia llega a esta cita internacional tras quedar eliminada en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones ante el equipo de Nigeria. En las eliminatorias de su zona, el conjunto liderado en la cancha por Riyad Mahrez clasificó como líder del Grupo G con 25 puntos, siete más que Uganda.

Argelia accede a cuartos de final tras eliminar a RD Congo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Canal y hora para sintonizar el encuentro

Mundial 2026 - Fecha 1 (grupo J)

- Fecha 1 (grupo J) Lugar : Estadio de Kansas City, Misuri, Estados Unidos

: Estadio de Kansas City, Misuri, Estados Unidos Fecha y hora : Mares 16 de junio, 8:00 pm (COL)

: Mares 16 de junio, 8:00 pm (COL) Canal: Caracol Televisión, RCN Televisión, DirecTV y Dgo.

El partido entre las selecciones de Argentina y Argelia se disputará a las 8:00 de la noche, hora de Colombia, en el Estadio de Kansas City, Misuri. La transmisión de este compromiso en territorio colombiano estará disponible a través de las señales de Caracol Televisión, RCN Televisión, DirecTV y la plataforma digital DGO.