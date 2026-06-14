Cada vez está más cerca el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este miércoles, 17 de junio, enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca, mismo escenario en el que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración.

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Fifa confirmó el equipo arbitral que estará a cargo de impartir justicia en un duelo clave para las aspiraciones de la Tricolor en esta cita orbital.

El inglés Anthony Taylor será el juez central del compromiso, acompañado por Gary Beswick y Adam Nunn como asistente. Fuera de la cancha estarán los costarricenses Juan Calderón (cuarto árbitro) y Juan Carlos Mora (árbitro reserva).

¿Quién es Anthony Taylor, árbitro de Uzbekistán vs. Colombia?

Anthony Taylor es profesional desde el año 2006 y su carrera la ha desarrollado mayormente en la Premier League, donde ha compartido cancha con varios de los convocados de la Selección Colombia como Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, entre otros.

Taylor lleva más de una década dirigiendo torneos organizados por la Fifa, lo que habla de una basta experiencia para dirigir este duelo por el grupo K del Mundial 2026.

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A nivel continental también ha tenido exámenes importantes. Fue árbitro en la Supercopa de Europa en 2020, la final de la Nations League de 2021 y la final de la Europa League de 2023.

“El árbitro Anthony Taylor dirige el partido Uzbekistán vs. Colombia del Mundial. El silbato inglés es además oficial penitenciario y participa en su Segunda Copa del Mundo, estuvo antes en Qatar 2022 donde pitó 2 juegos. Es garantía para las 2 selecciones”, apuntó el analista José Borda.

“El inglés procura dar continuidad al juego pero en lo disciplinario es estricto. Casi nula tolerancia a la protesta excesiva. Este es su segundo Mundial”, analizó por su parte El VAR Central.

Anthony Taylor en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Getty Images

Objetivo: aplicar las nuevas reglas

La Selección Colombia ya tuvo una charla previa sobre el nuevo reglamento que se está aplicando en el Mundial 2026. La pérdida de tiempo es uno de los problemas que quiere erradicar la Fifa, en conjunto con la International Football Association Board (IFAB) como entidad encargada de regular las normas del fútbol.

El VAR tendrá la capacidad de intervenir en tiros de esquina y segundas tarjetas amarillas, cosa que hasta ahora no estaba permitida.

Sumado a eso, los jugadores tienen que agilizar el reinicio del juego tanto en los cambios, los saques de banda y el ingreso del cuerpo médico.

Hasta ahora el rendimiento de los árbitros ha estado fuera de polémica, pues cuentan con más herramientas tecnológicas para evitar que se les escape cualquier detalle.