🔴 Shakira en la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: siga en directo el show, últimas noticias y reacciones de la ceremonia

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y una de las protagonistas de la ceremonia inaugural será una artista colombiana. La FIFA confirmó que Shakira hará parte del espectáculo de apertura del torneo, una noticia que rápidamente despertó entusiasmo entre los seguidores del fútbol y la música en todo el mundo.

A través de sus plataformas oficiales, el organismo rector del balompié internacional anunció que la barranquillera será una de las encargadas de abrir la máxima fiesta del fútbol. La cantante compartirá escenario con Burna Boy para interpretar Dai Dai, la canción elegida como himno oficial de esta edición del campeonato.

La presentación está programada para realizarse este 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que albergará la ceremonia inaugural del certamen y que reunirá a miles de aficionados en una jornada cargada de música, espectáculo y emoción deportiva.

La ceremonia inaugural marcará oficialmente el comienzo de una competencia histórica, y la presencia de la estrella colombiana le aportará un sello latino a una de las celebraciones deportivas más importantes del planeta.

Aquí en vivo del show de Shakira en el Mundial 2026