J Balvin, listo para prender la fiesta en el Mundial: “Seguimos representando lo que hacemos desde Medellín”

Los cantantes colombianos J Balvin y Ryan Castro se integrarán oficialmente a la nómina de artistas que participarán en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento, programado para este jueves en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcará el inicio de la cita mundialista más grande de la historia y servirá como una vitrina global para la música urbana hecha en Medellín.

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De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la organización del evento, Ryan Castro acompañará a J Balvin en un segmento musical especialmente diseñado para reflejar el impacto de sus recientes colaboraciones. La presentación conjunta se da en un momento estratégico para las carreras de ambos artistas, quienes han consolidado una estrecha relación profesional y personal, visible en proyectos recientes como el álbum Omerta y sencillos conjuntos como Pa’l agua y Tonto, temas que figuran dentro del repertorio proyectado para la jornada.

Ante este hito en su trayectoria, J Balvin manifestó su satisfacción por lo que considera un logro colectivo para la escena musical de su país:

“Creo que es otro paso más para nuestra cultura, para seguir representando lo que hacemos directamente desde Medellín, Colombia, para el mundo. Me siento supremamente orgulloso. Creo que pudimos desbloquear mucho. Pude hacer colaboraciones con artistas que nadie había hecho y que posiblemente veían como imposibles en algún momento para la música latina. Yo siempre lo vi posible y se logró. Creo que eso permite que muchos sigamos soñando, que se puede”.

La intervención de Balvin no se limitará únicamente a este segmento. Según reportes de la prensa internacional, el antioqueño también formó parte activa de la promoción del álbum oficial del torneo a través de proyectos comerciales relacionados.

La ceremonia de apertura está programada para iniciar a las 12:30 p. m. (hora de Colombia), exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. La FIFA y el comité organizador local informaron que las puertas del recinto se abrirán con suficiente antelación para ofrecer a los asistentes actividades culturales, experiencias de marca y una variada agenda musical dentro del estadio.

El Estadio Azteca, rebautizado contractualmente con fines comerciales, se convertirá formalmente en el primer escenario del planeta en albergar tres ceremonias de inauguración de una Copa del Mundo, sumándose a los históricos precedentes de los torneos de 1970 y 1986.

La representación colombiana tendrá un peso notable durante la inauguración. Además de la dupla urbana, la cantante barranquillera Shakira se posiciona como una de las figuras centrales del espectáculo principal al interpretar Dai Dai, el tema oficial de la Copa del Mundo, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

La alineación artística confirmada por la FIFA para la sede mexicana incluye un balance entre referentes internacionales y sonidos tradicionales del país anfitrión. Entre los nombres ratificados destacan:

Maná: la icónica agrupación de rock en español.

la icónica agrupación de rock en español. Alejandro Fernández: encargado de interpretar el himno nacional mexicano.

encargado de interpretar el himno nacional mexicano. Belinda y Danny Ocean: aportando el matiz pop y urbano juvenil.

aportando el matiz pop y urbano juvenil. Lila Downs y Los Ángeles Azules: representantes del folclor, la fusión de géneros y la cumbia mexicana.

representantes del folclor, la fusión de géneros y la cumbia mexicana. Tyla: la intérprete sudafricana que ejecutará el himno de su nación en el marco del partido de apertura.

Con este despliegue de producción coreográfica y musical, coordinado por la firma especializada Balich Wonder Studio, la FIFA busca integrar las diversas identidades culturales de la región en un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones nacionales y tres países coorganizadores.