El video viral de Erling Haaland desatando la locura con el ‘remo vikingo’ en plena boda de Donnarumma

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, volvió a acaparar la atención mediática internacional, esta vez fuera de los terrenos de juego. Durante la celebración del matrimonio entre el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante, el atacante se convirtió en el centro de las miradas al encabezar la tradicional dinámica escandinava conocida como el “remo vikingo” (Viking Row), en un video que se ha difundido ampliamente en plataformas digitales.

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La recepción, que reunió a diversas figuras del balompié europeo y a entrenadores de renombre como el italiano Roberto Mancini, sirvió de escenario para tomarse la pista de baile. Según se aprecia en las imágenes compartidas en redes sociales, Haaland convocó a varios de los asistentes para sentarse en línea sobre el suelo y simular la acción de remar al ritmo de cánticos, recreando una costumbre inspirada en la cultura nórdica.

Esta dinámica, popularizada en eventos deportivos de Escandinavia y utilizada por la selección de Noruega en torneos internacionales para celebrar junto a su afición, fue adaptada por el futbolista en un entorno de etiqueta. En el material audiovisual se observa al delantero vestir traje formal mientras lidera los movimientos de familiares y amigos del portero del Manchester City.

El encuentro entre Haaland y Donnarumma se produce en el marco del receso de verano del fútbol europeo, periodo en el que los deportistas profesionales aprovechan para compromisos personales y vacaciones antes del inicio de los trabajos de pretemporada. Para el atacante noruego, el evento coincide con sus días de descanso tras haber celebrado recientemente su cumpleaños a bordo de una embarcación privada.

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Por su parte, Gianluigi Donnarumma —quien comparte vestuario con Haaland— celebró su enlace matrimonial tras un periodo de actividad deportiva internacional. La interacción entre ambas figuras ha generado diversas reacciones entre los aficionados de ambos clubes, destacando la camaradería entre referentes del deporte global fuera del ámbito estrictamente competitivo.

El fragmento del video donde se observa el “remo vikingo” ha acumulado miles de reproducciones y comentarios en plataformas como X, TikTok e Instagram. Las imágenes han sido destacadas por internautas y portales de entretenimiento deportivo no solo por la espontaneidad del gesto, sino por ver a figuras de alta competencia alejadas de la rigidez de los estadios.