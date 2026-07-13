No fue una copa ni una medalla: el curioso objeto con el que Erling Haaland volvió del Mundial 2026

Erling Haaland volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez no fue por sus goles ni por su desempeño en la cancha. El delantero del Manchester City regresó a Noruega después de disputar el Mundial 2026, donde la selección escandinava quedó eliminada en los cuartos de final tras caer 2-1 frente a Inglaterra.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención al aterrizar en su país no fue la derrota ni el cansancio acumulado, sino el insólito objeto que llevaba bajo el brazo: un mapache disecado.

Las imágenes del atacante descendiendo del avión con el peculiar souvenir no tardaron en hacerse virales.

Mientras la mayoría de los futbolistas suele volver de los torneos internacionales con recuerdos tradicionales o regalos para familiares y amigos, Haaland sorprendió a todos al transportar una pieza de taxidermia con absoluta naturalidad, como si se tratara de una compra cualquiera.

Erling Haaland and a taxidermy racoon land back home in Norway 😂



Not a sentence I thought I would ever write but he is who he is 🤣 he showed 3 taxidermy raccoons in one of his snaps, but didn’t give away what he planned to do 😂 pic.twitter.com/UDC6M614XR — Victoria Uwonkunda (@Afroscandi) July 13, 2026

La escena generó miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios bromearon con que el mapache será la nueva mascota de su casa, mientras que otros aseguraron que un detalle tan extravagante encaja perfectamente con la personalidad del goleador noruego, quien a lo largo de su carrera ha protagonizado numerosos momentos curiosos fuera de los terrenos de juego.

Pese a la eliminación en cuartos de final, Noruega firmó una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo en décadas.

Erling Haaland alcanzó este importante logro antes de quedar eliminado del Mundial 2026

Liderada por Haaland, la selección logró avanzar hasta las instancias decisivas del torneo antes de encontrarse con una Inglaterra que terminó imponiéndose por 2-1 en un partido muy disputado. El sueño mundialista llegó a su fin, pero el rendimiento del combinado noruego dejó buenas sensaciones de cara al futuro.

Desempeño de Haaland en el Mundial 2026

Erling Haaland fue el gran líder de una Noruega que firmó una actuación histórica en el Mundial de 2026.

Erling Haaland, jugador de la selección de Noruega. Foto: Getty Images

El atacante del Manchester City cargó con el peso ofensivo de su selección desde el inicio del torneo y respondió con goles decisivos, potencia física y una presencia constante en el área rival. Su capacidad para definir en los momentos clave convirtió al conjunto escandinavo en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo y lo llevó a instalarse entre los máximos goleadores del certamen.