La multimillonaria empresa de Erling Haaland que pocos conocen; cientos de mujeres utilizan sus productos a diario

Mientras Erling Haaland sigue siendo uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial, el delantero también ha demostrado tener un notable olfato para los negocios fuera de las canchas.

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Más allá de sus millonarios contratos deportivos y acuerdos publicitarios, existe una inversión que ha pasado relativamente desapercibida para muchos aficionados, pero que durante el Mundial de 2026 ha experimentado un crecimiento significativo: la marca Kknekki.

Erling Haaland, delantero noruego, tiene un nuevo homenaje. Foto: @Erling

Haaland no solo ejerce como embajador de esta firma especializada en accesorios para el cabello, sino que además participa como accionista minoritario, una decisión empresarial que ha resultado especialmente rentable gracias al incremento en la visibilidad internacional de la compañía.

Kknekki ha conseguido posicionarse como una marca premium dentro de un mercado altamente competitivo. Su producto estrella son las moñas o ligas para el cabello, disponibles en más de 700 colores y diseños diferentes, una variedad que ha permitido atraer consumidores de distintas edades y estilos en todo el mundo.

A diferencia de otras marcas del sector, las moñas de Kknekki destacan por un proceso de fabricación mucho más elaborado. Cada pieza se confecciona mediante un tejido especial en el que se utilizan hasta 60 hilos, una característica que mejora tanto la resistencia como la elasticidad del producto.

Este método de producción busca evitar que el cabello se rompa o se enrede, además de ofrecer una mayor durabilidad frente a los accesorios convencionales.

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Otro aspecto que diferencia a la compañía es su estrategia de posicionamiento. Aunque el precio de cada moña oscila entre los 3 y los 4 euros, considerablemente superior al de muchas alternativas disponibles en el mercado, la marca ha logrado convencer a los consumidores de que se trata de un accesorio de alta calidad cuyo rendimiento justifica el costo.

La popularidad de Haaland ha servido como un importante impulso para el reconocimiento internacional de la empresa. La presencia del delantero en campañas promocionales y en redes sociales ha incrementado la exposición de la marca, especialmente entre el público joven, que sigue de cerca tanto su carrera deportiva como sus actividades empresariales.

Miles de mujeres utilizan las moñas de la emrpesa de Erling Haaland. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Durante el Mundial de 2026, el interés por los productos asociados a figuras del fútbol volvió a crecer de manera considerable. En ese contexto, Kknekki aprovechó el aumento de la atención mediática alrededor de Haaland para fortalecer su presencia en distintos mercados y ampliar su base de clientes.

De acuerdo con portavoces internacionales de la compañía, durante el último año se vendieron más de 10 millones de unidades, una cifra que refleja el fuerte crecimiento de la marca y la consolidación de su modelo de negocio.

Estos resultados han convertido a Kknekki en uno de los casos más llamativos de cómo un accesorio cotidiano puede transformarse en un producto de gran éxito gracias a la combinación de calidad, diferenciación y una estrategia de marketing respaldada por una figura de alcance global.