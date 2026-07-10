Nu ya tiene luz verde para operar como banco en México: así impactará a millones de clientes

Nu México anunció que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como banco, un paso que le permitirá completar su transformación institucional y convertirse en el banco digital más grande de México, informó la compañía.

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La autorización fue otorgada tras un proceso de supervisión en el que también participaron el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con la entidad, una vez finalice el proceso de conversión, contará con más de 15 millones de clientes bajo su nueva figura bancaria.

Nubank Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La empresa señaló que este aval “consolida el modelo que Nu ha construido en el país: simple, transparente, innovador, 100 % digital y enfocado en el cliente”, modelo que, según indicó, le ha permitido atraer a aproximadamente el 15 % de la población adulta mexicana.

El fundador y CEO Global de Nubank, David Vélez, aseguró que la autorización representa un avance dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en ese mercado.

“Estamos construyendo en México una nueva manera de hacer servicios financieros, centrada de verdad en las personas. La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero”, afirmó.

David Vélez, fundador y CEO Global de Nubank. Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Vélez agregó que “México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de USD 4.2 mil millones hacia 2030”.

La compañía indicó que, desde su llegada al país en 2019, ha registrado un crecimiento acelerado. En siete años, explicó, incorporó 12.000 nuevos clientes por día, alcanzó presencia en el 98 % de los municipios mexicanos, otorgó la primera tarjeta de crédito al 54 % de sus clientes e impulsó el ahorro entre el 60 % de sus usuarios.

Por su parte, el CEO de Nu México, Armando Herrera, señaló que la autorización es el resultado del proceso de transformación de la entidad.

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“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu. Estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, expresó.

La entidad también informó que alcanzó el punto de equilibrio durante el primer trimestre de 2026, al tiempo que superó los 5.900 millones de dólares en depósitos y mejoró su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales.