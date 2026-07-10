Justin Baldoni y su esposa dan fuertes declaraciones tras polémica con Blake Lively: “Mucho por contar”

Después de casi dos años marcados por una intensa batalla legal y mediática, Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, decidieron hablar públicamente sobre el proceso que vivieron tras la controversia relacionada con la película Romper el círculo, en la que también estuvo involucrada Blake Lively.

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La pareja compartió un video en redes sociales en el que explicó por qué había permanecido en silencio durante todo este tiempo. Lejos de asegurar que no tenían nada que decir, Justin dejó claro que la decisión fue completamente deliberada.

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no porque no hayamos tenido nada que decir”, expresó el actor. Según contó, en varias ocasiones pensaron en pronunciarse, pero sintieron que todavía no era el momento adecuado.

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Emily respaldó esa postura y explicó que ambos prefirieron actuar con prudencia mientras el proceso seguía su curso. “Ahora sí parece que es el momento”, comentaron.

Sin embargo, Baldoni adelantó que aún no están listos para revelar todos los detalles de lo ocurrido.

Durante el mensaje, el actor también habló del impacto emocional que dejó este episodio en su familia. Reconoció que atravesaron momentos muy difíciles y aseguró que el apoyo de sus seres queridos fue clave para salir adelante.

“La gratitud nos ha salvado”, dijo. No obstante, aclaró que eso no significa que las heridas hayan desaparecido. De hecho, describió el proceso como una experiencia profundamente dolorosa y traumática.

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Por su parte, Emily hizo referencia a la cantidad de versiones que circularon durante el conflicto judicial y cuestionó la veracidad de muchas de ellas. “Ha habido tantas cosas dolorosas que han pasado y se han dicho”, señaló antes de calificarlas como falsas.

Según explicó, por esa razón decidieron dejar que el caso avanzara por la vía legal sin responder constantemente a las especulaciones.

La esposa del actor también aseguró que, por ahora, la prioridad es reconstruir la tranquilidad de su familia. “Hay mucho más que contar. Ya llegará el momento. Pero por ahora, nos vamos a centrar en continuar con la recuperación, pasar tiempo con nuestros hijos y disfrutar de la vida”, concluyó.

Las declaraciones llegan semanas después del acuerdo alcanzado entre Baldoni y Blake Lively, con el que ambas partes evitaron llegar a juicio tras meses de demandas y contrademandas derivadas de las acusaciones de presunto acoso sexual, represalias, difamación e incumplimiento de contrato.

Aunque el litigio principal quedó resuelto, todavía está pendiente la decisión sobre algunos honorarios legales solicitados por la actriz. Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los más comentados de Hollywood en los últimos años.