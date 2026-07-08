Pocos turistas lo hacen: así es la caminata que lo lleva hasta el famoso letrero de Hollywood

El icónico letrero de Hollywood es uno de los lugares más fotografiados de Los Ángeles y un sueño para miles de viajeros que visitan la ciudad cada año. Aunque muchas personas lo ven desde miradores o recorren la zona en carro, existe una experiencia diferente que permite conocerlo mucho más de cerca: una caminata guiada que combina naturaleza, historia y espectaculares vistas de la ciudad.

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El recorrido se hace por senderos del parque Griffith, uno de los espacios naturales más grandes de la ciudad.

A medida que avanzan, los visitantes atraviesan caminos rodeados de vegetación y descubren distintos puntos desde donde pueden apreciar tanto el famoso letrero como la ciudad de Los Ángeles.

Además del esfuerzo físico, la experiencia incluye datos históricos sobre uno de los símbolos más reconocidos del entretenimiento mundial.

Los guías explican que el letrero fue instalado originalmente en 1923 como parte de una estrategia publicitaria para promocionar un desarrollo inmobiliario llamado Hollywoodland.

El letrero fue reconstruido en 1978, y es pintado a cada década. Foto: GC Images

Con el paso de los años, las últimas letras fueron retiradas y el lugar terminó convirtiéndose en un emblema internacional del cine y la cultura popular.

Durante la subida, las personas también conocen curiosidades sobre las restauraciones que ha recibido la estructura y las estrictas medidas de conservación implementadas para protegerla.

Aunque es posible acercarse bastante, el acceso directo al letrero permanece restringido para evitar daños y garantizar la seguridad del sitio.

La caminata tiene un nivel de dificultad moderado y suele extenderse durante varias horas, por lo que se recomienda utilizar ropa cómoda, calzado apropiado, protección solar y suficiente agua.

La diversidad de formatos y el cambio en los intereses del público han hecho que varias productoras ligadas a Hollywood amplíen sus horizontes. Foto: GC Images

Quienes completan el recorrido coinciden en que el esfuerzo físico se ve recompensado por las vistas privilegiadas y las fotografías que pueden obtener desde diferentes puntos del trayecto.

Otro de los atractivos es la posibilidad de mirar parte del famoso Observatorio Griffith y otros rincones naturales que muchas veces pasan desapercibidos para quienes solo recorren la ciudad en vehículo.

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Más allá de la postal clásica de Hollywood, esta experiencia ofrece una forma distinta de conocer uno de los lugares más emblemáticos de California.

La combinación entre ejercicio, paisajes, historia y contacto con la naturaleza convierte la caminata en un plan ideal para quienes desean descubrir otra cara de Los Ángeles y regresar con mucho más que una simple fotografía frente al famoso letrero.