Para la Selección Colombia la eliminación del Mundial 2026 pudo haber marcado un antes y un después en la nómina. Sin saber si Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador, el ciclo de algunos que hicieron parte de la delagación está casi sentenciado a terminar.

Hay tres nombres de futbolistas que fueron filtrados en las últimas horas y uno del cuerpo técnico, quienes se desligarían para futuros llamados de la Tricolor.

Gustavo Puerta, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez. Foto: FIFA via Getty Images

Según lo dado a conocer por el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, el listado de los que no volverán a vertirse con los colores dle cuadro patrio son:

James Rodríguez

David Ospina

Juan Fernando Quintero

Amaranto Perea

Del último hay que decir que ya se sabía que no seguiría en la disciplina del equipo colombiano tras la Copa Mundo, luego de aceptar antes del inicio de la cita orbital el ofrecimiento de Independiente Medellín para ser el director técnico en propiedad del primer equipo.

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En lo que respecta a los futbolistas, casi todos darían un paso al costado al ver que por su edad ya no aportarían lo que alguna vez dieron a la Selección Colombia.

Los casos uno por uno

El caso de James Rodríguez es bien conocido. No cuenta con club, tiene 34 años y previo a la cita del Mundial se habló de un posible retiro. Su último equipo fue Minnesota United, donde no logró tener una continuidad importante en su estadía de menos de seis meses allí.

En busca del cupo de la Tricolor al próximo certamen orbital el 10 ya no tendría un papel protagónico. Detrás de él vienen otros talentos a los que se les debe dar la oportunidad como es el caso de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) y se deberá pulir unos que ya han sido acercados como Yaser Asprilla (Galatasaray).

David Ospina Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

David Ospina a sus 37 años ya parece también haber cumplido un ciclo en la Tricolor. Previo al Mundial se despidió también de Atlético Nacional, donde estuvo en los últimos años. A SEMANA en una zona mixta le respondió que no se cerraba a la posibilidad de seguir jugando a nivel de clubes en el exterior.

Su nombre sonó en algún momento en Nacional de Uruguay, pero hasta la fecha nada de este negocio prosperó de manera favorable para el golero colombiano.

Juan Fernando Quintero jugó en el Mundial 2026 su tercera Copa Mundo. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

JuanFer es de los tres citados el más joven. A sus 33 podría llegar a aspirar a un cuarto Mundial en 2030, pero dependerá de él y de su continuidad a nivel de club si logra llegar en buena forma cuando tenga 37 cumplidos.

“Uno de ellos podría cambiar de parecer”

El periodista que dio a conocer la información también aclaró que “uno de ellos podría cambiar de parecer”. Hasta el momento no se sabe quién pueda ser, pero estaría entre James o JuanFer a los que aún les quedan algunos años de fútbol para poner al servicio de la selección.

Quintero tras la eliminación dio tintes de decir adiós: “Para los que se quedan, que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar a Colombia al siguiente nivel y nunca más reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, apuntó.