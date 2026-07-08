Para Luis Díaz el sueño del Mundial 2026 duró poco. Quien milita en Bayern Múnich pudo llegar apenas a la instancia de octavos de final y se fue despedido por Suiza, que ganó en la tanda de penales disputada en Vancouver, Canadá.

La Selección Colombia hizo méritos para alcanzar un triunfo, pero la falta de efectividad frente al pórtico rival le pesó. Al guajiro que venía en racha desde su club no se le vio fino de cara al pórtico rival donde solo pudo marcar ante Uzbekistán en la fecha 1.

Celebración de la Selección Colombia en el gol de Luis Díaz ante Uzbekistán en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Desde dicho partido en adelante lo buscó, intentó, pero la suerte no le sonrió a la máxima estrella. La desazón de la eliminación la vivió junto a James Rodríguez al terminarse el partido, cuando ambos lloraron por la decepción.

Notificación desde Bayern Múnich

Su club muy pendiente de la actuación que estaba teniendo en Norteamérica una vez supo de la eliminación le dedicó una publicación.

“¡Qué thriller! ¡Qué pelea! Tras un partido increíblemente intenso, Colombia debe rendirse en la tanda de penales – cabeza alta, 𝑳𝙪𝒄𝙝𝒐“, escribió al guajiro acompañándolo en su dolor por la decepción deportiva.

Semanas atrás, mientras todo marchaba de manera favorable para el extremo colombiano, también habían hecho publicaciones donde resaltaban el buen trabajo que venía haciendo junto al seleccionado de Colombia.

Luego del estreno prometedor que Lucho en el Mundial donde marcó y asistió le dedicaron: “¡Qué debut en el Mundial para Lucho! ¡Con una asistencia y un gol en la victoria inicial de Colombia 3-1 contra Uzbekistán!”.

El ‘oscuro’ motivo que surgió de la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Solo dos”

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A los pocos días también dieron a conocer que su anotación magistral ante Unión Berlín en medio de la temporada pasada fue elegida como el mejor gol del año.

Tanto en sus medios oficiales como en la página web, el Bayern Múnich se pronunció por esto: “Fue un gol que reflejó a la perfección la mentalidad de Luis Díaz y su prodigiosa técnica futbolística”.

“Los aficionados del equipo campeón eligieron el gol marcado por el atacante que puso el 1-1 en el partido de la Bundesliga a domicilio entre el FC Bayern y el 1. FC Union Berlin (2-2) el pasado noviembre como su gol de la temporada 2025/26″, sentenciaron.

Arias, Muñoz y Lerma, apoyados por sus clubes

Otras estrellas que hicieron parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026 como lo fueron Jhon Arias (Palmeiras), Jefferson Lerma y Daniel Muñoz (Crystal Palace) también recibieron el apoyo de sus clubes tras salir eliminados.

El club inglés por sus dos representantes de la misma nacionalidad redactó un solo mensaje: “Un torneo del que estar orgullosos, Danny y Jeff. Descansad y nos veremos muy pronto”.

A partir de la fecha, con esto lo que dan a entender es que los jugadores tomarán un periodo de vacaciones y, posteriormente, volverán a actividades. En ese tiempo se podría resolver el futuro de Lerma, quien podría ir a otro club.

Por su parte, Palmeiras felicitó a Jhon Arias por el certamen tan destacado que hizo: “¡Mucho orgullo en juego, mi ! ¡Felicidades por tu trayectoria en tu primera Copa del Mundo! La #FamíliaPalmeiras te espera!“, destacaron.