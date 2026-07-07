Luis Díaz, destrozado: sus lágrimas resuenan en el Mundial 2026 tras la eliminación de Colombia

Durísima eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El equipo colombiano lo dio todo en el BC Place de Vancouver, Canadá, pero no superó los penaltis y se retira en los octavos de final, con objetivos que no se pudieron cumplir y queda un aroma de fracaso.

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El equipo colombiano se presentó con toda la inspiración para pasar de ronda en Norteamérica, pero se chocó con una Suiza bien formada y que tenía estudiada a Colombia en todas sus líneas. El muro suizo sorprendió a la Tricolor desde el primer momento, que en algunos momentos lo superó, pero ahí falló en la definición.

Jugadores como Gustavo Puerta, Dávinson Sánchez y Jaminton Campaz tuvieron serias opciones de gol frente al arco, pero entre la mala definición, el portero Gregor Kobel del Borussia Dortmund y el palo ahogaron el grito de gol. Colombia se tuvo que conformar con el cero tras su incapacidad para redondear un favoritismo que le rodeaba desde la previa.

Por supuesto que los ojos del planeta estaban en Luis Díaz cuando la Tricolor salía a la cancha. Lucho jugó desde la titular todos los partidos desde la fase de grupos tras cumplir con una magnífica temporada con el Bayern Múnich sumando una continuidad considerada.

Luis Díaz se mantiene en la cancha para la segunda mitad de la prórroga. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) Foto: Ethan Cairns/The Canadian Press

El guajiro pasó desapercibido en el Mundial 2026, poco pudo mostrar y no fue el líder que se esperaba en la zona ofensiva. Fue incapaz de animar a sus jugadores con sus toques de pelota. La ansiedad y la intranquilidad que él mismo confesó tras Ghana en 16avos regresó para este cruce contra Suiza.

Las lágrimas de Luis Díaz que conmueven a un país

Luis Díaz y sus sentimientos encontrados. Fue uno de los jugadores que expresó su dolor por la eliminación de Colombia y se le vio llorando en la cancha del BC Place de Vancouver, Canadá. Lucho miraba las gradas de amarillo y no evitó las lágrimas. El guajiro se retira de la Copa del Mundo con un solo gol anotado.

Luis Díaz no pudo contener el llanto al ser eliminado con la Selección Colombia del Mundial, tras perder en la tanda de penales ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Pantallazo de Video

Sus imágenes las captó la televisión internacional y caminaba por el césped mientras muchos de sus compañeros pasaban y lo consolaban. La forma de quedar eliminado tras un 0-0 aguerrido y lo que más pudo haber mostrado en la Copa del Mundo se aguaron los ojos a la máxima estrella de la Selección Colombia.

Lágrimas de Luis Díaz en Vancouver. Foto: FIFA via Getty Images

Lucho ahora vuelve a Múnich y se concentra para cumplir con otra gran temporada en el Bayern, intentando pasar el trago amargo.