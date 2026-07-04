Luis Díaz cuenta lo que le está pasando en el Mundial 2026 y aumenta la preocupación por su falta de gol

Jhon Arias y un remate al minuto 14 le fueron suficientes a la Selección Colombia para derrotar a Ghana por 1-0 en Kansas City y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza en Canadá.

Un bache que se ve en el equipo es la falta de gol de Luis Díaz, quien confesó todo lo que le está pasando y aumentó la preocupación.

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El único gol de Lucho en el Mundial 2026 llegó frente a la Uzbekistán de Fabio Cannavaro, en la Ciudad de México. Desde entonces, el fuera de lugar le ha frustrado algunas de sus anotaciones, además de la mala definición. En el duelo de dieciseisavos de final contra Ghana, la falta de efectividad volvió a impedirle celebrar. Hay aire de preocupación.

Cuando el partido ya estaba 1-0, tras el gol de Jhon Arias en Kansas City, Colombia volvió a generar una clara opción de peligro al minuto 42. Gustavo Puerta lanzó un pase por encima de la defensa africana, Díaz ingresó habilitado al área rival y al momento de definir no conectó bien el balón, que se fue desviado junto al primer palo.

Luis Díaz no pudo anotar contra Ghana. Foto: Pantallazos X

Según palabras del mismo jugador del Bayern Múnich, hay algo de “intranquilidad” al momento de definir. Confesó que no se siente tranquilo y que todo va en conjunto con los goles anulados. Esa confianza que quiere tener “no está en su cien″; pero aseguró que va mejorando mientras avanzan los partidos.

Luis Díaz habló tras el partido ante Ghana

Ya en el segundo tiempo, Díaz volvió a tener otra posibilidad muy clara de gol sobre el 57′ y pilló a una Ghana jugada al ataque. La pelota fue para Puerta, quien vio a Díaz totalmente habilitado, sin marca alguna por el costado izquierdo. Quedó solo frente al arquero Ati-Zigi, quien aguantó y salvó su portería otra vez. Insólito.

#Deportes | Los goles que se perdió Luis Díaz ante Ghana: la ansiedad le pasa factura a Colombia en el Mundial 2026https://t.co/gPsfLXVyET — Revista Semana (@RevistaSemana) July 4, 2026

El rostro del guajiro lo dijo todo y se le vio triste al expresar que le anulaban goles. Contó que se sintió mejor en este partido que en el anterior e hizo una petición: “Sigan creyendo”. Sabe que la gente espera goles y asistencias, por lo que continúa trabajando en pro del equipo. “Me queda ese sinsabor”, remató.

“ESA CONFIANZA QUE QUIERO TENER NO ESTÁ AL 100%”



🇨🇴 Luis Díaz se refirió a la falta de efectividad luego de ser elegido la figura del partido contra Ghana en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ltkUuW0B8c — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

En la próxima salida de Colombia en los octavos de final en la Copa del Mundo, Suiza será el rival, tras eliminar 2-0 a Argelia en los dieciseisavos. Luis Díaz es fijo en el esquema titular de Néstor Lorenzo.