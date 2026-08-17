Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto es lo que cobra Mbappé en el Real Madrid

Tras lo que fue el Mundial 2026, ya poco a poco se está volviendo a la normalidad de los clubes y las ligas ultiman detalles para arrancar con toda, por lo que nuevamente se vuelve a hablar del día a día de los futbolistas.

Luis Díaz sigue el ejemplo de Jhon Arias tras el terremoto en Colombia: se puso la 10 con gran gesto para ayudar

Luis Díaz es uno de esos jugadores que genera tema de conversación, especialmente por la gran temporada que tuvo con el Bayern Múnich, donde se posicionó como uno de los mejores del mundo, aunque después esto no lo pudo repetir con la Selección Colombia.

El guajiro incluso llevó a que muchos lo pusieran como opción para ganar el Balón de Oro, una idea que quedó descartada por la Copa del Mundo que hizo. No obstante, Lucho hoy en día se codea arriba con las principales estrellas del fútbol mundial.

Una de estas, por ejemplo, es Kylian Mbappé, quien tuvo una gran actuación en la cita orbital, llegando incluso a convertirse en el máximo goleador en la historia del torneo, aunque no pudo llevar a Francia a repetir la hazaña del 2018 y quedarse con el trofeo.

Luis Díaz en el calentamiento previo al partido de Aston Villa vs. FC Bayern. Foto: Getty Images

Pero por más buen nivel en una temporada y lo decisivo que se pueda llegar a ser en el equipo, hay una gran diferencia en la que estos dos jugadores, muy difícilmente, se van a encontrar: el salario que percibe cada uno.

Por un lado, Mbappé es hoy en día la gran estrella del Real Madrid y en quienes los hinchas ponen la fe para ganar títulos, por lo que para tenerlo el conjunto merengue tiene que poner una gran ‘tajada’ año tras año.

Por el otro, si bien es cierto que Lucho es una de las grandes estrellas que tiene al Bayern, hay otros jugadores que son igual y hasta más importantes que él, como por ejemplo el inglés Harry Kane, quien ganó la Bota de Oro y en parte gracias a las asistencias del número 7.

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Actualmente, según se ha conocido desde España, el francés percibe un salario de 31 millones de euros por año en la institución blanca, mientras que el colombiano gana 14 millones de euros, una cifra que, si bien es grande y mucho mayor a lo que percibía en Liverpool, está muy lejos de llegar a la del número 10.

Además, a todo esto hay que sumarle el dinero que los futbolistas ganan por otros aspectos como títulos, primas por objetivos, patrocinios, entre otros, por lo que el número puede llegar a ser mayor.

Kylian Mbappé con la camiseta de Francia. Foto: FIFA via Getty Images

Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es el jugador que hoy en día más dinero hace en el fútbol. Estando en Al Nassr de Arabia Saudí ha recibido más de 239 millones de euros entre sus salarios con el club y sus patrocinadores.