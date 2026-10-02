Presidente de Once Caldas se pronunció sobre la llegada de Leonel Álvarez: dio respuesta oficial

Leonel Álvarez no será el nuevo técnico de Once Caldas. Así lo confirmó el presidente del club, Daniel Jaramillo, luego de las múltiples versiones que pusieron al entrenador antioqueño como sucesor de Hernán Darío Herrera.

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Por lo pronto, Carlos ‘Panelo’ Valencia estará al mando del equipo como lo anunciaron en un comunicado oficial emitiado el sábado pasado. A su lado estará el excapitán Samuel Vanegas, quien fue presentado con ‘bombos y platillos’ ante los medios locales.

Elkin Soto, leyenda de Once Caldas, sería el otro refuerzo para el cuerpo técnico de cara a las fechas que quedan por disputar en el ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay.

Plantilla de Once Caldas en el partido contra Atlético Bucaramanga por la fecha 12 de la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Leonel Álvarez quedó descartado

Aunque varios periodistas de renombre dieron a Leonel Álvarez como el elegido para tomar las riendas del conjunto manizaleño, ese acuerdo fue desmentido por el presidente Daniel Jaramillo en declaraciones para Fútbol de Una.

“No es cierta la versión que salió sobre Leonel Álvarez, no lo tenemos contemplado. Sin desconocer que es un gran técnico que ha sido campeón, no está dentro de nuestros planes y no lo tenemos en las listas que hemos estado armando. No sabemos de donde salió esa versión”, apuntó.

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Leonel se encuentra sin equipo desde su salida del Atlético Bucaramanga en abril de este año. El estratega antioqueño ha sonado como posibilidad para varios clubes del fútbol profesional colombiano; sin embargo, ninguna opción ha terminado de cuajar.

Once Caldas buscará su nuevo técnico con la tranquilidad de tener a hombres de la casa haciéndose cargo del equipo. Panelo Valencia está confirmado para las próximas fechas de la Liga BetPlay y probablemente terminará este campeonato al frente de la dirección técnica.

Unos días más para preparar el debut

El ciclo post-Arriero debió empezar este jueves contra Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo; sin embargo, el partido fue aplazado a última hora por razones de fuerza mayor comunicadas a tiempo por la dirigencia de Once Caldas.

“El encuentro se disputará el próximo domingo 4 de octubre, a las 4:05 p. m., en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Desde el club agradecemos la comprensión de nuestra hinchada, medios de comunicación y demás actores involucrados ante una situación de fuerza mayor, ajena a la voluntad de Once Caldas”, apuntaron en el comunicado oficial.

El cuerpo técnico encargado tendrá unos días más para armar el rompecabezas y elegir a los jugadores con los que intentará conseguir una victoria clave en la capital. Once Caldas está fuera del grupo de los ocho y necesita empezar a sumar puntos de manera inmediata para soñar con la clasificación a los cuadrangulares.