La gestora social Jimena Toro acompañó esta representación, que busca mostrar fuera del país las tradiciones y la creatividad de varios territorios.

El Valle del Cauca llegó a París, Francia, en medio de la Semana de la Moda con una muestra del talento y los saberes de Buenaventura, Cartago y Roldanillo.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, llegó a París y anunció importante proyecto

La Gobernación del Valle informó que la gestora social del departamento, Jimena Toro, acompañó la representación vallecaucana en la capital francesa, donde las tradiciones y expresiones creativas de estos territorios encontraron un escenario internacional.

La presencia del departamento ocurre además en medio de la llegada a París de la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, quien viajó a Francia para participar en una agenda relacionada con emprendimiento, cultura y tradiciones colombianas.

Pineda anunció desde París la realización de Territorios Vivos 2026, iniciativa impulsada junto con la Asociación de Primeras Damas de Colombia.

Aunque se trata de agendas diferentes, ambas tienen como punto de encuentro la promoción de expresiones culturales y talentos de los territorios colombianos en la capital francesa.

En el caso del Valle, la Gobernación destacó que la participación busca mostrar la riqueza, creatividad y talento de sus comunidades. Buenaventura, Cartago y Roldanillo fueron los territorios escogidos para llevar sus saberes a este escenario internacional.

La apuesta también pone el foco en las tradiciones que hacen parte de la identidad regional y que ahora buscan encontrar espacio fuera del país.

La participación de Buenaventura en la Semana de la Moda de París ya había sido anunciada con la representación del diseñador bonaverense Ariel Vizcaíno, quien presenta una colección inspirada en la flor del viche y desarrollada con la participación de maestras artesanas del territorio.

La propuesta, denominada Espíritu Destilado, incorpora fibra natural de paja tetera y reúne conocimientos relacionados con la tejeduría y la pigmentación natural.

Así, mientras París concentra durante estos días la atención de la industria de la moda, el Valle busca aprovechar esa vitrina para poner en escena algo que va más allá de las prendas: las historias, técnicas y tradiciones de sus territorios.

La Semana de la Moda se convierte de esta manera en el escenario donde Buenaventura, Cartago y Roldanillo buscan mostrar al público internacional una parte de lo que se crea y conserva en el Valle del Cauca.