Los números de Walter Mercado para el 2 de octubre que están llamando la atención entre los jugadores

Cada día miles de personas buscan señales, rituales o combinaciones que puedan acercarlas al premio mayor de la lotería y, dentro de ese universo, las predicciones astrológicas siguen ocupando un lugar especial.

Uno de los nombres que continúa despertando interés entre quienes consultan este tipo de contenidos es Walter Mercado, figura que durante décadas vinculó los movimientos astrales con recomendaciones para distintos aspectos de la vida cotidiana, incluida la suerte.

Millonario premio para el 1 de octubre: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Para este 2 de octubre, vuelven a circular interpretaciones inspiradas en sus mensajes y en los números tradicionalmente asociados con cada signo del zodiaco.

Aunque estas combinaciones forman parte del entretenimiento y no representan una garantía de resultado, muchos jugadores las toman como referencia al momento de elegir sus apuestas para los sorteos del día y probar fortuna en busca de un premio millonario.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las experiencias del pasado podrían convertirse en herramientas para nuevos proyectos. La recomendación es actuar con prudencia en los negocios y desconfiar de propuestas que parezcan demasiado buenas.

Números de suerte: 29, 37 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La capacidad para comunicarse será uno de sus principales recursos. Sus consejos podrían ser escuchados y valorados por otras personas. Además, los contactos con extranjeros podrían tener importancia tanto en asuntos personales como profesionales.

Números de suerte: 21, 3 y 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Nuevos proyectos y amistades podrían abrir puertas relacionadas con el dinero y el reconocimiento. El panorama sentimental también aparece favorecido, mientras algunas relaciones que atravesaban dificultades podrían encontrar un camino más estable.

Números de suerte: 11, 44 y 16.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La claridad sobre sus objetivos permitirá tomar mejores decisiones. Las experiencias acumuladas, especialmente en el trabajo, servirán para orientar nuevos pasos y buscar mejores resultados económicos en aquello que realmente interesa.

Números de suerte: 49, 18 y 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El arte, la música y la creatividad tendrán un papel especial. Será una jornada para expresar emociones mediante diferentes formas y compartir intereses con otras personas. La espiritualidad también podría cobrar mayor importancia.

Números de suerte: 20, 1 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las predicciones señalan una recuperación de la confianza en el amor y la amistad. Virgo podría valorar más a quienes han permanecido a su lado y alejarse de relaciones que generan complicaciones.

Números de suerte: 17, 4 y 31.

Walter Mercado, astrólogo famoso por compartir "números mágicos". Foto: AP / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La seguridad personal estará fortalecida y podría favorecer tanto las relaciones sentimentales como la vida social. La clave estará en encontrar un equilibrio entre el amor, el tiempo personal y la libertad.

Números de suerte: 3, 45 y 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Cambios relacionados con el trabajo y los estudios podrían llevar a Escorpio a replantearse sus objetivos. Las predicciones también invitan a dedicar tiempo a reflexionar sobre el presente y los planes futuros.

Números de suerte: 30, 12 y 15.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recomendación es mantenerse alejado de comentarios malintencionados y posibles conflictos. En el ámbito profesional podría destacar gracias al esfuerzo realizado, pese a la presencia de competidores.

Números de suerte: 22, 7 y 46.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El círculo social podría experimentar cambios importantes. Capricornio estará más selectivo con las personas en quienes deposita su confianza y tendrá mayor libertad para tomar decisiones siguiendo sus propios deseos.

Números de suerte: 19, 8 y 14.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El trabajo y la carrera profesional aparecen favorecidos. Podrían surgir oportunidades para demostrar talentos, mejorar los ingresos o asumir nuevos retos. La intuición tendrá un papel importante al momento de decidir.

Números de suerte: 33, 6 y 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis podría sentirse preparado para superar obstáculos y demostrar sus capacidades. Después de experiencias complicadas, llega una etapa para recuperar terreno y evitar que las inseguridades personales interfieran con los objetivos.

Números de suerte: 41, 36 y 28.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.