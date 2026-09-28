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Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de septiembre: sorpresas para los 12 signos

Los astros muestran que la fortuna estará del lado de los signos del zodiaco, los cuales tendrán un golpe de suerte en sorteos.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de septiembre de 2026 a las 9:20 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el martes 29 de septiembre, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos relacionados con leyes, abogados, viajes al extranjero y contactos internacionales aparecen favorecidos. En el ámbito familiar, será importante establecer límites y recordar que también es necesario pensar en las propias necesidades.

Números de suerte: 31, 5 y 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada invita a organizar las finanzas, revisar las deudas pendientes y cumplir con los compromisos adquiridos. En el amor, las predicciones llaman a actuar con cautela y a valorar la dignidad personal antes de insistir en relaciones que no son correspondidas.

Números de suerte: 25, 4 y 38.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La imagen pública tendrá un papel importante en el desarrollo profesional. El momento resulta favorable para invertir en las propias capacidades y aprovechar oportunidades que permitan demostrar talentos y habilidades.

Números de suerte: 22, 4 y 18.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No será conveniente tomar decisiones cruciales cuando existan dudas o confusión. Las predicciones recomiendan analizar cada propuesta antes de elegir. Para quienes están solteros, podría aparecer una oportunidad sentimental en un lugar inesperado o durante una celebración.

Números de suerte: 7, 15 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá que prestar atención a sus necesidades personales y a su bienestar. En materia económica pueden aparecer oportunidades, pero será fundamental evitar gastos innecesarios y situaciones que puedan afectar las finanzas.

Números de suerte: 10, 21 y 47.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ámbito profesional aparece favorecido. El trabajo y los esfuerzos realizados podrían recibir reconocimiento, mejores condiciones o nuevas oportunidades. También será un buen momento para cambiar el ritmo de vida y disfrutar más de las experiencias cotidianas.

Números de suerte: 28, 15 y 35.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los rumores y comentarios podrían rodear a Libra durante esta jornada. Por eso, será necesario actuar con prudencia, especialmente al momento de firmar documentos o acuerdos. Las predicciones también recomiendan evitar críticas y conflictos innecesarios.

Números de suerte: 49, 11 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El amor aparece como uno de los temas centrales. Las predicciones hablan de nuevas posibilidades sentimentales y de una etapa en la que podrían recogerse los frutos de experiencias anteriores. También se vislumbran oportunidades relacionadas con el dinero.

Números de suerte: 18, 40 y 12.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cerrar asuntos que quedaron pendientes será importante para Sagitario. Terminar proyectos iniciados tiempo atrás podría traer tranquilidad y abrir espacio para nuevos objetivos. Además, será posible atender asuntos familiares sin descuidar el trabajo.

Números de suerte: 34, 26 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría recibir mayor atención durante este periodo. Un asunto relacionado con la familia de la pareja podría salir a la luz, pero las predicciones señalan que habrá suficiente madurez para manejarlo sin permitir que afecte el bienestar emocional.

Números de suerte: 13, 8 y 20.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada plantea la necesidad de romper con la rutina y dejar atrás aquello que representa una limitación. También aparece favorecida la posibilidad de cambiar de ambiente, conocer otros lugares y buscar nuevas experiencias.

Números de suerte: 16, 33 y 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis entra en una etapa de decisiones importantes y nuevos comienzos. Las experiencias del pasado servirán como aprendizaje para afrontar el futuro con mayor seguridad. El principal objetivo será encontrar la felicidad desde las propias decisiones y deseos.

Números de suerte: 1, 50 y 45.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.