Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de septiembre: sorpresas para los 12 signos

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el martes 29 de septiembre, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos relacionados con leyes, abogados, viajes al extranjero y contactos internacionales aparecen favorecidos. En el ámbito familiar, será importante establecer límites y recordar que también es necesario pensar en las propias necesidades.

Números de suerte: 31, 5 y 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada invita a organizar las finanzas, revisar las deudas pendientes y cumplir con los compromisos adquiridos. En el amor, las predicciones llaman a actuar con cautela y a valorar la dignidad personal antes de insistir en relaciones que no son correspondidas.

Números de suerte: 25, 4 y 38.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La imagen pública tendrá un papel importante en el desarrollo profesional. El momento resulta favorable para invertir en las propias capacidades y aprovechar oportunidades que permitan demostrar talentos y habilidades.

Números de suerte: 22, 4 y 18.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No será conveniente tomar decisiones cruciales cuando existan dudas o confusión. Las predicciones recomiendan analizar cada propuesta antes de elegir. Para quienes están solteros, podría aparecer una oportunidad sentimental en un lugar inesperado o durante una celebración.

Números de suerte: 7, 15 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá que prestar atención a sus necesidades personales y a su bienestar. En materia económica pueden aparecer oportunidades, pero será fundamental evitar gastos innecesarios y situaciones que puedan afectar las finanzas.

Números de suerte: 10, 21 y 47.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ámbito profesional aparece favorecido. El trabajo y los esfuerzos realizados podrían recibir reconocimiento, mejores condiciones o nuevas oportunidades. También será un buen momento para cambiar el ritmo de vida y disfrutar más de las experiencias cotidianas.

Números de suerte: 28, 15 y 35.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los rumores y comentarios podrían rodear a Libra durante esta jornada. Por eso, será necesario actuar con prudencia, especialmente al momento de firmar documentos o acuerdos. Las predicciones también recomiendan evitar críticas y conflictos innecesarios.

Números de suerte: 49, 11 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El amor aparece como uno de los temas centrales. Las predicciones hablan de nuevas posibilidades sentimentales y de una etapa en la que podrían recogerse los frutos de experiencias anteriores. También se vislumbran oportunidades relacionadas con el dinero.

Números de suerte: 18, 40 y 12.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cerrar asuntos que quedaron pendientes será importante para Sagitario. Terminar proyectos iniciados tiempo atrás podría traer tranquilidad y abrir espacio para nuevos objetivos. Además, será posible atender asuntos familiares sin descuidar el trabajo.

Números de suerte: 34, 26 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría recibir mayor atención durante este periodo. Un asunto relacionado con la familia de la pareja podría salir a la luz, pero las predicciones señalan que habrá suficiente madurez para manejarlo sin permitir que afecte el bienestar emocional.

Números de suerte: 13, 8 y 20.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada plantea la necesidad de romper con la rutina y dejar atrás aquello que representa una limitación. También aparece favorecida la posibilidad de cambiar de ambiente, conocer otros lugares y buscar nuevas experiencias.

Números de suerte: 16, 33 y 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis entra en una etapa de decisiones importantes y nuevos comienzos. Las experiencias del pasado servirán como aprendizaje para afrontar el futuro con mayor seguridad. El principal objetivo será encontrar la felicidad desde las propias decisiones y deseos.

Números de suerte: 1, 50 y 45.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.