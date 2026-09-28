Soat por estrato económico: así cambiaría el seguro con la nueva propuesta

Iván García, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi lanzó una serie de propuestas en una entrevista con el medio Valora Analitik. Entre las alternativas que planteó, destacó un Soat diferencial por estrato económico.

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Según Fasecolda, cerca del 60 % y el 63 % del parque automotor de motocicletas registrado en el país no cuenta con el Soat vigente, lo que las convierte en el segmento de vehículos con mayor tasa de incumplimiento en Colombia.

Motociclistas en Colombia. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Al respecto, el representante expuso en la entrevista: “El problema está en la renovación. Muchos usuarios, especialmente de estratos 1, 2 y 3, no tienen capacidad económica para renovar”.

“Son personas de menores ingresos y deberían tener tarifas diferenciales que les permitan acceder”, concluyó García en la entrevista con el medio previamente mencionado, describiendo una modalidad de Soat con beneficios dependiendo del estrato económico.

Esta propuesta del líder gremial tiene relación con una iniciativa que ya fue radicada en el Congreso de la República. En este momento, desde el Legislativo se propusieron dos alternativas que cambiarían por completo este seguro.

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La iniciativa que tiene más relación con el líder gremial fue la del senador de Cambio Radical Estefanel Gutiérrez, quien propone la creación de un sistema de subsidio al Soat para los habitantes de estratos 1, 2 y 3.

“¿Cómo es posible que más del 60 % de las inmovilizaciones se den en este país por no tener SOAT? Presidente, ¿por qué no pensar que el Estado subsidie a mucha gente de los estratos 1, 2 y 3, que no tiene plata para pagarlo", dijo el congresista, luego de que el Gobierno nacional tomara determinaciones en contra de las fotomultas.

Paralelamente, el congresista del Partido Liberal, Gersson Vargas, también conocido como senador Biter, propuso un nuevo sistema en el Soat que, en términos prácticos, sería más económico para los conductores que no tienen accidentes.

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Y, en un formato similar, Iván García propuso una “licencia de conducción por puntos” en la entrevista con Valora Analitik.

“Quien se porta bien conserva su licencia y quien se porta mal posteriormente puede perderla. Es una forma de establecer que el derecho a conducir en vía pública está condicionado a un comportamiento adecuado”, explicó el líder al medio.

Estas propuestas se dan en medio de la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual está a cargo del Ministerio de Transporte.

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