El Ministerio de Transporte derogó una circular de diciembre de 2025 que limitaba el control a los “carros cazafotomultas”, que les estaba permitiendo cumplir las funciones de fotomulta sin un agente de tránsito presente.

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Con esta decisión, el Gobierno nacional le pone fin a un “atajo” que se permitió en la anterior administración Petro con la Resolución N.° 20263040036655, expedida el 24 de diciembre de 2025, que permitía que las administraciones distritales que usaban cámaras o radares en la vía los clasificaran como “control en vía” (en lugar de “fotodetección”).

Específicamente, la derogación cerraría el vacío legal que se abrió y que estaba permitiendo usar tecnología para poner fotomultas sin tener los permisos, las licencias ni la señalización obligatoria que la ley exige para los puntos fijos de estos carros.

El cambio para los conductores

El senador liberal Gersson Vargas, también conocido como Biter, explicó que a partir de esta decisión las autoridades no podrán imponer comparendos con estos “carros cazafotomultas” sin la presencia de un agente de tránsito.

La multa de un “carro cazafotomulta” solo será válida si está impuesta en presencia de un agente de tránsito. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

“La diferencia es clave. Si una autoridad pretende hacer este tipo de control sin la autorización exigida para un sistema de fotodetección, debe existir un agente competente presente y visible, operando manualmente el dispositivo y elaborando el comparendo en el sitio”, apuntó el congresista en su red social X.

Esto implica que, a partir de este momento, las autoridades solo tendrán dos caminos para que una multa tomada con dispositivos electrónicos en la calle sea válida:

Control en vía con tecnología: debe haber un agente de tránsito presente y visible operando el equipo manualmente, y entregándote o elaborando el comparendo ahí mismo en el sitio. Fotodetección automática: el punto o sistema debe estar 100 % autorizado previamente por el Ministerio de Transporte y contar con toda la señalización de advertencia previa.

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Paralelamente, el Ministerio de Transporte instruyó al Simit para que no registre las órdenes de comparendo generadas mediante estos vehículos cuando no se cumplan las condiciones establecidas para su utilización.

“Con esta decisión estamos poniendo orden en las vías: la tecnología debe estar al servicio de la seguridad de los colombianos y el control de tránsito debe cumplir su verdadero propósito: prevenir accidentes y salvar vidas”, dijo la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Suministrado a Semana / oficina prensa Ministerio de Transporte

Por su parte, el senador Biter, quien explicó la determinación, celebró esta decisión y citó una advertencia que ya venía priorizando desde su curul en el Congreso: “Desde hace meses hemos puesto la lupa sobre operaciones como las de Sampués y Silvania, y ahora desde el Senado vamos a ir más allá”.

En el Congreso se adelantan más proyectos contra las fotomultas y los diversos castigadores de conductores en Colombia, por lo que pueden venir nuevos cambios, sumados a los anunciados por el presidente Abelardo De La Espriella.