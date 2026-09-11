Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver el crucial partido del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina sub-20 se juega en los próximos días su clasificación a la siguiente ronda del Mundial que se desarrolla en Polonia.

Después de vencer en el debut a Costa Rica y empatar con Portugal en la segunda fecha, ahora se les viene el reto más complicado a las dirigidas por Carlos Paniagua.

Corea del Norte es la vigente campeona del mundo en la categoría sub-20 femenina. Foto: FIFA via Getty Images

Este próximo domingo deberán enfrentar a la potencia en la categoría y rama femenina, Corea del Norte, que ostenta ser la vigente campeona luego de la tercera corona alcanzada en la edición más reciente (2024).

Sus anteriores consagraciones se dieron en los años 2006 y 2016, lo que la ha convertido en una de las selecciones favoritas para llevarse una nueva copa en la edición 2026.

Cuentas de la Tricolor para clasificar

De momento, el equipo patrio marcha segundo en la tabla de posiciones del grupo E, luego de sumar cuatro puntos producto de un empate y una victoria.

El próximo rival de la Tricolor ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Corea del Norte se impuso sin mayores inconvenientes ante Portugal y Costa Rica, resultado que le permitió avanzar de fase.

Colombia se complicó: así quedó en la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Femenino Sub-20

A Colombia, dos resultados le sirven en busca del objetivo: ganar o empatar. En caso de conseguir la victoria, la Tricolor llegaría a siete puntos y asumiría el liderato del grupo.

El empate también favorecería a las colombianas. Incluso si Portugal derrota a Costa Rica en la tercera fecha, Colombia alcanzaría cinco unidades, una más que las lusas, por lo que mantendría el primer o segundo lugar del grupo, dependiendo de la diferencia de gol que dominan ampliamente las asiáticas.

Corea del Norte: 6 puntos (+6). Colombia: 4 puntos (+2). Portugal: 1 punto (-2). Costa Rica: 0 puntos (-6).

¿Qué es importante en las cuentas que hace Colombia?: dependiendo del lugar que ocupe en el grupo, le corresponderá el rival de la siguiente instancia.

Si pasa primero, podría tener un próximo duelo más “accesible”. En caso de ser segunda en su zona, con alguna otra potencia se chocaría y el reto sería aún mayor en la fase de eliminación directa.

Jugadoras de Colombia entonando el himno nacional en Lodz, Polonia. Foto: FIFA via Getty Images

Hasta el momento, estas son las naciones que ya lograron asegurar su paso a la próxima ronda:

Polonia (grupo A)

Brasil (grupo B)

Italia (grupo D)

Corea del Norte (grupo E)

España (grupo F).

*De mantenerse Colombia en la segunda casilla del grupo E y España en la primera del F, ese sería el próximo partido de las cafeteras.

De esta manera se definen los cruces para la ronda eliminatoria al término de la fase de grupos:

2.º del grupo A vs. 2.º del grupo C.

1.º del grupo D vs. Uno de los mejores terceros de los grupos B, E o F.

1.º del grupo B vs. Uno de los mejores terceros de los grupos A, C o D.

1.º del grupo F vs. 2.º del grupo E.

1.º del grupo E vs. 2.º del grupo D.

1.º del grupo C vs. Uno de los mejores terceros de los grupos A, B o F.

2.º del grupo B vs. 2.º del grupo F.

1.º del grupo A vs. Uno de los mejores terceros de los grupos C, D o E.

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