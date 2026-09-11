Golpazo a la clasificación general de la Vuelta a España: Buitrago roza la gloria y Tejada resiste

No se le terminó dando a Santiago Buitrago durante este viernes, 11 de septiembre, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026.

Restando muy pocos kilómetros para el final, fue superado por el irlandés Eddie Dunbar, quien le ganó en el último tramo de la escalada a Peñas Blancas, Estepona.

Santiago Buitrago acaricia el título: así quedó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España

Santiago Buitrago parte al lado de Enric Mas en una etapa de la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

En la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) se mantiene como el dueño de la camiseta roja. Aun cuando sus oponentes se dedicaron a mandarle ataques, el de la escuadra telefónica respondió con altura.

Por su parte, Harold Tejada resistió para mantenerse en el top 10 de la clasificación general, al que subió el día antes tras una contrarreloj correcta que realizó en la etapa 18.

En cuanto a los demás colombianos, hay que destacar lo de Santiago Buitrago, a pesar de que no ganó en la fracción de este viernes.

Su puesto en la clasificación general mejoró por el ataque que lanzó en la subida. Ascendió tres puestos para quedar en el 17, a 42:34.

Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

Buitrago, a un paso de la gloria

El colombiano del Bahrain Victorious se afianza en el primer lugar de la clasificación de la montaña, donde acumula 78 puntos, 38 más que el segundo, que es Wout Van Aert.

Este sábado se viene la etapa reina de La Vuelta, con un trazado de 186,8 km entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

🏁 2 km | Stage 1️⃣9️⃣ - Etapa 1️⃣9️⃣ | #LaVuelta26



💥💥💥 BUITRAGO ATTACKS!



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Dicho recorrido tendrá gran tensión porque se definirán los ganadores de cada una de las clasificaciones en una jornada marcada por la alta montaña. Habrá cuatro puertos de primera categoría y el último será fuera de categoría, con casi un 10 % de desnivel.

Líderes de La Vuelta 2026

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (ESP/Movistar) - 65:52:03.

2. Primož Roglič (SLO/Red Bull-Bora) a 1:37.

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:01.

4. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 5:17.

5. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 6:03.

6. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 7:06.

7. Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 7:57.

8. Cristian Rodríguez (ESP/XDS-Astana) a 8:21.

9. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 9:06.

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 10:27.

...

15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 36:18.

17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 42:34.

100. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a ...

139. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a ...

Harold Tejada se reconoce

Seguirles el paso a los favoritos y permanecer por tres semanas entre los primeros 10 lugares de la clasificación general ha sido un trabajo arduo para Harold Tejada.

Aunque ha vivido múltiples dificultades, el del XDS Astana Team no ha desfallecido. Al término de la etapa más reciente, resumió el trabajo del día como un desgaste constante: “Gastamos mucho”.

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la Vuelta a España 2026. Foto: Astana Team XDS

Sobre lo que se viene en el último día, describió la jornada reina como: “Dura... cada quien se juega su plaza. Desde la primera subida se sabe”.

Habrá que ver si de cara al último día las fuerzas de Tejada dan para que sea protagonista. Tanto él como todos los nacionales saben que un triunfo es una deuda pendiente de Colombia en la última grande del 2026.