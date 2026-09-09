Clasificación general de la Vuelta a España luego de la etapa 17: Tejada y Buitrago se afianzan

Jornada sin sobresaltos y sumamente tranquila tuvo este miércoles la Vuelta a España 2026, que estaba destinada a definirse por los velocistas en Sevilla.

Después de 185 km, el pelotón llegó compacto; se adelantaron los especialistas de la velocidad y el ganador fue Matthew Brennan del Team Visma.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (ESP/Movistar) - 60:09:44.

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:06.

3. Primož Roglič (SLO/Red Bull-Bora) a 2:10.

4. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 4:24.

5. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 5:44.

6. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 6:14.

7. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 6:49.

8. Cristian Rodríguez (ESP/XDS-Astana) a 7:01.

9. Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 7:19.

10. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 8:55.

11. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 9:48.

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15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 43:38.

En lo que corresponde a la clasificación general, las primeras tres casillas mantuvieron a quienes han estado allí a lo largo de los últimos días. Mas, Gall y Roglic defienden su lugar; de cerca al esloveno sigue Richard Carapaz, que está a dos minutos.

Sobre Harold Tejada y Santiago Buitrago hay que decir que pasaron un decimoséptimo día sin complicaciones. El del XDS Astana Team se mantiene por fuera del top 10, mientras que el del Bahrain Victorious conserva la camiseta de puntos como el líder de la montaña (69 unidades).

Líderes de La Vuelta 2026

Por su parte, Juan Felipe Rodríguez ha sido la gran sorpresa de Colombia en La Vuelta. Su puesto 15 en la CG se valora de gran forma dentro del EF Education-EasyPost.

De cara al futuro, se espera que su nombre siga sonando con fuerza en las grandes carreras para devolverle al país a los puestos de privilegio en el deporte pedal.

Contrarreloj y montaña sentencian La Vuelta

Pronto se acabará la tercera grande del año. Restan menos de cinco jornadas para que se proclame un campeón en España, que podría ser Mas, Gall o Roglič.

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Richard Carapaz también merodea el podio, pero lo tiene sumamente difícil. Dependerá para el sudamericano de cómo le vaya en la contrarreloj de este jueves y las dos jornadas de alta montaña del sábado y el domingo próximos.

Así se correrán los últimos tres días: la etapa 18, el jueves, 10 de septiembre, será una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El recorrido será principalmente favorable para los especialistas en contrarreloj.

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El viernes, 11 de septiembre, llegará la etapa 19, la más larga de estas tres, con 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona. La jornada tendrá un perfil ondulado y terminará en alto, por lo que los últimos kilómetros serán determinantes para los aspirantes a la general.

La etapa 20, el sábado, 12 de septiembre, será la jornada reina: 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. El recorrido de montaña incluirá varias ascensiones y finalizará en este puerto de categoría especial, con 8 kilómetros al 9,8 %, en una jornada llamada a definir definitivamente la carrera.