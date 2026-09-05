Martín ‘Cochise’ Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano, se encuentra hospitalizado en Medellín

Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, excampeón mundial de ciclismo, se encuentra hospitalizado en un centro médico de Medellín, tras presentar mareos e insuficiencia cardíaca.

De acuerdo sus familiares, su estado actual es estable y se le están realizando exámenes médicos.

“Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca, según nos ha informado su esposa”, dijo Jesús Piedrahíta, directivo del equipo Orgullo Paisa, al medio El Colombiano de Medellín.

El mismo Cochise afirmó en conversación telefónica con el mismo medio que se encuentra recuperándose y espera salir pronto del hospital.

“Aquí recuperándome de una problemita en el mango (corazón), es algo muy leve y creo que no tendré que quedarme acá hospitalizado por mucho tiempo”, expresó.

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Leyenda del ciclismo

La historia del ciclismo colombiano ha estado marcada por varios momentos y personajes. Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez hace parte de ese legado.

‘Cochise’ Rodríguez es reconocido mundialmente por ser el primer colombiano en participar en el Giro de Italia y su origen como el de otras leyendas del ciclismo de Colombia inició con una pasión que terminó convirtiéndose en su vida entera.

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Antes de convertirse en leyenda, ‘Cochise’ trabajaba como mensajero haciendo domicilios. Su pasión por la bicicleta lo llevó a sus primeras competencias como amateur y empezó a consolidar su carrera como ciclista. Ganó la Vuelta a Colombia en los años 1963, 1964, 1966 y 1967, el Clásico RCN en 1963, fue Campeón Nacional de Ruta en 1965 y ganador de la Vuelta al Táchira en 1966, 1968 y 1971.

Fue sobre una bicicleta de ruta que se convirtió en leyenda, en 1970 rompió el récord mundial de la hora para aficionados en el velódromo Agustín Melgar en Ciudad de México. Recorrió 47 kilómetros, 563 metros y 24 centímetros en 60 minutos.

Sus triunfos a nivel nacional lo llevaron a convertirse en un precursor del ciclismo colombiano en Europa. Corrió en Europa y compitió en prestigiosos equipos como el Bianchi.

A lo largo de su trayectoria como ciclista profesional Martín Emilio siguió cosechando triunfos, corrió 3 veces el Giro de Italia, una vez el Tour de Francia, ganó 4 veces la Vuelta a Colombia y conquistó el Trofeo Baracchi.