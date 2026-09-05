Murió Beatriz Ardila Lülle de Beltrán a los 93 años: luto en una de las familias empresariales más reconocidas de Colombia

Beatriz Ardila Lülle, integrante de una de las familias empresariales más reconocidas de Colombia, falleció en Bogotá a los 93 años. La noticia representa un nuevo momento de luto para sus familiares y allegados, especialmente para la familia Ardila Lülle, a la que estuvo vinculada durante gran parte de su vida.

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La mujer había nacido en Bucaramanga, Santander, y era hermana de Carlos Julio Ardila Lülle, quien con el paso de los años se convertiría en uno de los empresarios más importantes del país.

Beatriz se casó con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien formó una familia de cinco hijos.

Aunque estuvo relacionada con un mundo empresarial de gran reconocimiento, las personas que la conocieron la recuerdan principalmente por su personalidad cercana, su simpatía y el interés que siempre mostró por las causas sociales.

Durante buena parte de su vida estuvo vinculada a diferentes campañas y actividades destinadas a impulsar iniciativas de carácter social.

Según el recuerdo de las personas allegadas a ella, no solía esquivar los llamados cuando se trataba de apoyar objetivos que consideraba nobles o beneficiosos para la sociedad.

Su cercanía con su hermano Carlos Ardila Lülle también hizo que en diferentes momentos lo representara en actividades y encuentros. Lo hacía con entusiasmo y una naturalidad que solamente ella podía tener, por lo que se convirtió en una presencia habitual en espacios relacionados con la vida social y empresarial.

Las personas que compartieron con ella destacan que tenía una facilidad para relacionarse con los demás; además, Beatriz era descrita como una mujer con una personalidad capaz de hacerse notar en cualquier reunión.

Su sonrisa y entusiasmo eran parte de su sello, al igual que la costumbre de llamar a las personas por su nombre.

También era conocida por conversar sobre distintos temas y expresar sus opiniones con delicadeza, una manera de relacionarse que le permitía ser cercana sin necesidad de imponer su protagonismo.

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En las reuniones sociales, la personalidad de Beatriz terminó convirtiéndose muchas veces en el centro de atención. Sin embargo, esto lo hacía, según quienes la recuerdan, sin arrogancia ni pretensiones.

El fallecimiento de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán deja un vacío entre sus familiares, amigos y personas que tuvieron la oportunidad de conocerla. A sus 93 años, su historia quedó ligada no solo a una reconocida familia empresarial, sino también a una vida marcada por la solidaridad y los vínculos humanos.