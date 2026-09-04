“Falta regulación y una penalización efectiva” para las cirugías estéticas: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica

SEMANA: Este año hemos vivido dolorosas noticias de muertes por cirugías estéticas mal practicadas. ¿Por qué se necesita una ley para regular esta situación?

Damaris Romero (D. R.): El apoyo que le hemos dado como asociación al proyecto de ley nace de la necesidad de crear altos estándares de calidad y medidas seguras para realizar estos procedimientos en los pacientes, minimizando los riesgos y complicaciones.

¿Qué se debe tener en cuenta al hacerse una cirugía plástica? Aspectos clave para la seguridad del paciente antes y después del procedimiento

SEMANA: Doctora, quisiera preguntarle: ¿qué es lo que está fallando en este momento para que se presenten casos de manera tan recurrente?

D. R.: Desde el punto de vista técnico, hemos analizado que, a pesar de la publicidad y la educación que hacemos desde la Sociedad —como entidad gremial que reúne a más de 900 cirujanos plásticos en el país— y a pesar de la insistencia de los entes gubernamentales, sentimos que falta una ley. Falta regulación y una penalización efectiva para quien haga las cosas mal.

SEMANA: ¿Cuáles son las razones para que pasen este tipo de casos?

D. R.: Algunos casos ocurren porque el profesional no tiene las competencias y otros porque se opera en lugares que no cuentan con la infraestructura y el recurso humano necesario para atender una complicación. No tenemos un análisis específico para señalar una sola causa; de manera global pensamos que se debe a eso, sabiendo que no existe cirugía sin riesgo: aun en manos de un profesional especializado y en una clínica debidamente habilitada se pueden presentar complicaciones.

SEMANA: En términos técnicos, ¿qué se necesita que quede más claro y qué traería este proyecto de ley para que las cirugías estéticas dejen de ser tan riesgosas o no se presenten estos casos tan seguido?

D. R.: La ley busca proteger la seguridad del paciente, que es lo más importante para nosotros, los cirujanos plásticos. Para ello, se enfoca en seis parámetros fundamentales:

Que el paciente se opere con un profesional de la salud que cuente con las competencias para realizar el procedimiento. No se limita solo a cirujanos plásticos, porque hay procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que realizan otras especialidades, como la rinoplastia, que la realizan tanto otorrinos como cirujanos plásticos. Que los pacientes se operen en una entidad debidamente habilitada por el ente territorial, garantizando que cumpla con la infraestructura, los equipos y el personal necesario para llevar a cabo el procedimiento con los más altos estándares de calidad. El fortalecimiento del consentimiento informado, para que las decisiones de los pacientes sean conscientes y profundas sobre el procedimiento, sus riesgos, complicaciones y el lugar donde se realizará. La creación de un Registro Único de Complicaciones, que nos permita analizar por qué se complican los pacientes y qué medidas médicas se deben tomar para minimizar los riesgos. La obligatoriedad de un seguro de complicaciones, para que, si un paciente presenta alguna, esta quede totalmente cubierta. El establecimiento de penas para sancionar a quien ejerza procedimientos de manera ilegal.

SEMANA: Muchos de estos procedimientos estéticos hoy no están cubiertos por el sistema de salud. ¿Cree que ese sea uno de los factores que aumenta el riesgo?

D. R.: Yo diría que no. Considero que los riesgos se deben más a un tema de conciencia individual: que las personas conozcan bien el procedimiento que se van a realizar y elijan adecuadamente el lugar donde se lo van a hacer.

SEMANA: ¿Colombia tiene suficientes cirujanos plásticos? Me habló de 900 en su agremiación.

D. R.: Sí, hay 900 cirujanos plásticos agremiados en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. A nivel del Colegio Médico y en el ReTHUS hay más cirujanos habilitados con competencias que no pertenecen a la agremiación. Colombia tiene más de 1.500 cirujanos plásticos, e incluso la cifra actual debe ser mayor.

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SEMANA: Colombia se ha convertido en un destino importante para personas de todo el mundo que vienen a hacerse procedimientos estéticos, siendo un país líder en el turismo de salud. ¿Por qué cree que tenemos ese liderazgo y experiencia en el tema?

D. R.: Colombia tiene mucho prestigio gracias a cirujanos plásticos de renombre y a clínicas con certificaciones internacionales, como la de la Joint Commission. Hay un nivel científico muy alto: los cirujanos plásticos colombianos cuentan con numerosas publicaciones, libros y técnicas que sirven de estudio en todo el mundo.

SEMANA: Muchas personas piensan que la cirugía plástica es un mecanismo utilizado mayoritariamente con fines estéticos, pero es un área de la medicina necesaria en procesos de enfermedades, cáncer o quemaduras. ¿Podría explicarme por qué es tan importante lo que ustedes hacen?

D. R.: La cirugía plástica abarca todo el cuerpo humano; atendemos desde trasplante capilar hasta la reconstrucción de un dedo. Cubrimos tanto la parte estética como la reconstructiva. Si nos vamos a la definición de salud como el estado de bienestar físico y psíquico, las cirugías estéticas aportan enormemente a ese bienestar. Para mí, la cirugía estética no es vanidad ni banalidad; aumenta la autoestima y mejora la calidad de vida.

Además, no existe la cirugía estética aislada; la especialidad se llama Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva porque la línea entre lo estético y lo reconstructivo es muy delgada. Por ejemplo, una reducción mamaria le mejora la calidad de vida a la paciente, pero también su apariencia. Por eso ambas áreas van siempre de la mano.