Llegar al retiro laboral ya no es sinónimo de pausa, pasividad o aislamiento. Hoy en día, la transformación acelerada de la pirámide poblacional ha dado paso a la llamada “economía de la longevidad”, un fenómeno en el que llegar a los 50 o 60 años marca el comienzo de una etapa activa, llena de nuevos proyectos, aprendizaje continuo, actividad física y la búsqueda de nuevos propósitos. En este contexto, la pregunta no es únicamente cómo garantizar una pensión formal, sino cómo construir una vida plena, autónoma y con sentido durante las próximas décadas.

Esta nueva realidad exige responder a un segmento poblacional cada vez más diverso, activo y exigente. Mientras que tradicionalmente la atención a la población mayor se limitaba a enfoques asistenciales, centrados en el manejo de enfermedades o al reposo doméstico, hoy las tendencias globales demandan ecosistemas integrales que abarquen desde el acondicionamiento físico, la salud mental y la cultura, hasta el emprendimiento, las finanzas y las redes de apoyo emocional. En ese sentido, generar valor para vidas más largas implica entender que el concepto de la vejez ha evolucionado y que, más allá de la edad, la persona mayor requiere herramientas que le permitan mantenerse en vitalidad.

En Colombia, tanto el sector público como el privado, así como la sociedad civil, han liderado este cambio de paradigma garantizando las condiciones necesarias para que el envejecimiento saludable y una vejez digna sean un hecho. Un claro ejemplo de ello es el modelo de Compensar, que actualmente cuenta con más de 470.000 afiliados mayores de 55 años en Caja, y más de 395.000 en Salud.

Desde el 2018, la entidad ha venido consolidando un ecosistema de soluciones integrales, respaldado por una infraestructura adaptada y pensada para el mayor. Una oferta que además parte de las necesidades, expectativas, intereses y momentos de vida de la persona, con el fin de promover su desarrollo físico, mental, social y ocupacional.

Solo durante el primer semestre del año, más de 4.200 personas fueron impactados a través de los programas especializados que Compensar ha focalizado para esta población, registrando cerca de 128.200 usos, concentrados en un 72% entre el Centro de Bienestar Integral Carrera 60 en Bogotá y el Centro de Bienestar Integral para la Persona Mayor, ubicado en Fusagasugá.

¿Cómo se refleja esta apuesta en la vida de quienes han encontrado en la vejez el inicio de un nuevo proyecto de vida? En el siguiente video les mostramos el recorrido por algunas instalaciones de Compensar, las voces de sus líderes y las historias reales que confirman que la longevidad no se trata de vivir más años, sino de vivirlos mejor.