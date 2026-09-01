Oportunidad única para los fans de la música en vivo con el 2x1 de Fandays del Grupo Aval

La música en vivo atraviesa un momento de gran movimiento en Colombia. Durante los próximos meses el país será escenario de artistas nacionales e internacionales, grandes giras y festivales que reúnen diferentes géneros, diversos públicos y distintas formas de vivir la música.

La agenda de esta temporada trae varios hitos: Stray Kids, uno de los fenómenos del K-pop a nivel mundial llegará por primera vez a Colombia, mientras Jamiroquai se presentará en el país después de más de tres décadas de carrera. A ellos se suman artistas como Aitana, David Bisbal y Soda Stereo con ECOS, una propuesta que llevará nuevamente al público las canciones de una de las bandas más importantes de la historia del rock latinoamericano.

Los festivales también serán protagonistas en lo que resta del año. Festival Cordillera llega con una nueva edición y un cartel de artistas que reúne lo mejor de la música latinoamericana con nombres como Ricky Martin, Sean Paul, Caifanes y Beéle. Mientras que EDC debutará en Medellín, llevando por primera vez al país una experiencia de música electrónica reconocida internacionalmente por la dimensión de sus escenarios, producción y propuesta audiovisual.

En medio de esta variedad de eventos, del 31 de agosto al 4 de septiembre Fandays de Experiencias AVAL ofrecerá un beneficio equivalente a 2x1 en boletería para eventos seleccionados a quienes realicen su compra con tarjetas de los Bancos AVAL o la billetera dale!.

Esta oportunidad estará disponible para eventos seleccionados, con unidades y localidades limitadas, por lo que la disponibilidad podrá cambiar durante la vigencia de la iniciativa. En los eventos que cuentan con mapa de localidades, el beneficio podrá visualizarse durante el proceso de compra como dos entradas con un 50 % de descuento cada una, lo que representa un beneficio total equivalente a un 2x1.

Variedad musical

La programación que hace parte de Fandays reúne una amplia selección de los conciertos y festivales más esperados de esta temporada, con opciones para diferentes gustos y públicos.

La agenda incluye artistas y agrupaciones internacionales y nacionales como Stray Kids, Aitana, David Bisbal, Jamiroquai, New Order, Bunbury, Carlos Vives, Hombres G, Raphael, Lindsey Stirling, 5 Seconds of Summer, Daniel Caesar, Of Monsters and Men y Dimash Qudaibergen.

Los Fabulosos Cadillacs, Opeth, Ana Torroja, Kanka, Kneecap, Tan Biónica, Sara Landry, TIMØ, LosPetitFellas, Santiago Cruz, Conociendo Rusia y Soda Stereo, sumado al gran encuentro de los sonidos latinoamericanos en Festival Cordillera

Así, Fandays se articula a una temporada en la que los escenarios colombianos serán punto de encuentro para distintos públicos y generaciones, con una agenda que invita a volver a cantar en vivo las canciones de siempre, descubrir nuevos sonidos y compartir la experiencia de ver a los artistas favoritos sobre el escenario.

Los eventos participantes, localidades disponibles y condiciones de la promoción podrán consultarse a través de la página oficial de Fandays