Educación vial: una de las propuestas que toma fuerza en la reforma del Código Nacional de Tránsito

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Transporte, comenzó el 19 de octubre los encuentros regionales para construir la reforma al Código Nacional de Tránsito.

Gremios de taxistas piden cambios en licencia de conducción, SOAT y seguridad vial ante reforma del Código Nacional de Tránsito

La primera convocatoria se realizó en la ciudad de Bogotá, registrando la participación de representantes del sector, gremios y actores de la movilidad.

“Las normas de tránsito deben proteger la vida y ser justas con el bolsillo de la gente. Eso es lo que queremos en la Patria Milagro, un Código de Tránsito moderno, sencillo y justo. Su éxito debe medirse por las vidas que salva y nunca por los ingresos que produce”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Dentro de esta jornada, cada uno de los actores viales pudo compartir sus experiencias y compartir sus propuestas para la modificación de la legislación vigente; algunos de ellos enfocaron su interés hacia la licencia de conducción, otros hacia la aplicación de multas, trámites y normas.

Educación vial, entre las propuestas para reformar el Código Nacional de Tránsito

Uno de los puntos que más llamó la atención fue en materia de educación vial, en la que varios sectores aconsejaron fortalecer la formación vial de los conductores del país.

Dentro de la jornada, el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, propone que la educación en tránsito y transporte se incorpore desde los primeros años de formación académica y se mantenga hasta la educación profesional.

El objetivo de esta propuesta es formar a los ciudadanos desde una temprana edad en las consecuencias que se pueden registrar en las vías del país si no se respetan las normas de tránsito, así como la vida de los demás actores viales.

“Debe haber una educación de tránsito y de transporte desde los párvulos hasta que yo me gradúe como profesional. Debe demostrarse aquí la importancia de la seguridad vial”, sostuvo Ospina.

Por otro lado, Hilda Martin, de la Asociación Colombiana de Grúas, compartió la iniciativa de fortalecer la capacitación de los agentes de tránsito, garantizando una aplicación clara de la norma.

“Que nos tengan en cuenta a todo el mundo; mi propuesta es una buena capacitación a los agentes de tránsito para que no interpreten la ley a su acomodo”, precisó.

Otras propuestas para la reforma del Código Nacional de Tránsito son establecer incentivos para los buenos comportamientos en seguridad vial, revisar la vigencia de las licencias de conducción y mejorar los procesos de formación y licenciamiento.