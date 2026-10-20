BYD presenta un SUV eléctrico con dos pantallas de más de 30 pulgadas y 850 km de autonomía

La marca de carros eléctricos BYD ha sido una de las más destacadas en la venta de esta clase de vehículos. En Colombia, por ejemplo, han sido la segunda compañía con más unidades eléctricas nuevas vendidas en el 2026, registrando 8.219 matrículas con corte hasta el mes de septiembre.

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A pesar de su éxito, la organización china sigue avanzando en tecnologías para su próxima generación de autos eléctricos, mostrando una de sus más recientes novedades a través del nuevo Tang EV, una SUV de tercera generación que incorporará un sistema multimedia conocido como ‘Giant Screen UI’.

Esta interfaz ofrece la capacidad de utilizar y organizar diferentes aplicaciones al mismo tiempo, ya sean ventanas de navegación, reproducción multimedia e información de control del carro que son necesarias para la conducción. Se estima que la presentación de este sistema será para el último trimestre de 2026 en China.

El sistema Giant Screen UI será una de las principales novedades de la próxima generación del BYD Tang EV, cuya presentación está prevista para el último trimestre de 2026 en China. Foto: BYD - API

La tecnología que estará en el Tang EV tendrá integrado un espacio dominado por 2 enormes pantallas, una de 35,4 pulgadas que estará situada en la base del parabrisas y será la encargada de mostrar la velocidad, la navegación y otros datos relacionados con la conducción.

Esta pantalla será la encargada de sustituir a la instrumentación convencional y al sistema de proyección de información acerca del parabrisas.

Por otro lado, se encuentra un segundo monitor de 30 pulgadas, el cual se extiende desde el centro del salpicadero hasta la zona del copiloto y se encarga del panel multimedia principal.

Otra tecnología que incorporará el modelo Tang EV es un asistente virtual llamado ‘Xiao Mianbao’, un personaje animado que hace uso de sensores virtuales y reconocimiento de voz para interactuar con las personas que están dentro del vehículo, respondiendo a sus inquietudes.

Características del Tang EV

Si bien las principales novedades del Tang EV se centran en la incorporación de las tecnologías en su interior, también cuenta con varios aspectos de autonomía y conducción notables.

El vehículo de tercera generación recoge una versión con motor eléctrico trasero de 408 CV y una velocidad máxima de 250 km/h. El SUV dispondrá de baterías Blade de BYD, con química de litio-ferrofosfato y capacidades de 88 y 105 kWh.

El fabricante chino prepara el Tang EV con una tecnología de carga rápida que, según los datos anunciados, permitiría recuperar del 10 al 70 % de la batería en aproximadamente cinco minutos. Foto: BYD - API

Dependiendo de la configuración del carro, las autonomías serían entre 730, 80 y 850 bajo el ciclo chino CLTC. Uno de los puentes fuertes que tendría el carro sería la adopción de la tecnología ‘Flash Charging’, en donde el BYD podría recuperar del 10 al 70 % de batería en alrededor de 5 minutos.