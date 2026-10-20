Patricia Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa de Francisco y defendió a Amparo Grisales, su hermana: “Sin lagartear”

Margarita Rosa de Francisco quedó como foco de reacciones por una reciente entrevista que concedió Amparo Grisales a Los Protagonistas. La actriz habló sobre las inclinaciones políticas de su colega, señalando los cambios de perspectiva que había en ocasiones.

Margarita Rosa de Francisco se destapó e hizo inesperada confesión sobre su vida: “Eso no tiene solución”

La jurado de Yo me llamo fue clara sobre lo que veía en su compañera de actuación, puntualizando que pudo ser “conveniente” al instante de cambiar de perspectiva con respecto a Gustavo Petro.

Después de conocer estas declaraciones, los usuarios respondieron a lo que dijo Margarita Rosa, quien explicó su postura política y lo que pensaba del exmandatario de Colombia.

Este video de la Mencha se volvió muy popular en las redes sociales. Un usuario comentó sobre ello, destacando la manera de explicar de la celebridad, quien presentó argumentos y fundamentos.

“Amparo Grisales jamás tendrá la inteligencia y el don de la palabra, como Margarita Rosa; con razón le tiene tanta rabia. Se llama envidia, madre”, fue una de las opiniones que llamaron la atención.

Ante esto, Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales, decidió reaccionar y tirarle un ácido comentario a la escritora, buscando defender a su familia.

La exparticipante de MasterChef Celebrity elogió a la actriz, pero aprovechó para mostrar su desacuerdo con la forma de hacer las cosas en ciertos sentidos. En aquel punto defendió a su hermana, exaltando sus conocimientos y preparación sin apoyarse en nadie.

“Tendrá el don de la palabra porque estudió Filosofía y Letras con beca que le pertenece a la gente de estratos bajos. Lo de Amparo es empírico y sin lagartear ni militar en ningún partido. ¿Ves la diferencia?“, comentó en X.

Pese a que luego borró el mensaje, la famosa artista volvió a tocar el tema en un comentario negativo que recibió, indicando que lo que le criticaba a Margarita Rosa de Francisco era su uso de oportunidades que otras personas más necesitadas podrían disfrutar.

“Con becas asignadas a personas que lo necesitan y para las cuales fueron creadas… nada. Los pocos o muchos estudios que tengo, los hice con mis propios recursos, y eso sí lo critico porque creo que Margarita no lo necesitaba. Tiene en EE. UU. con qué pagarse lo que quiera”, concluyó.