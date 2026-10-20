Murió la modelo Sahara Ray, ex de Justin Bieber, a sus 34 años: así fueron sus últimos días de vida

El mundo del modelaje y el entretenimiento está de luto, luego de que se confirmara la muerte de Sahara Ray, ex de Justin Bieber, a sus 34 años.

Esta lamentable noticia ha causado gran conmoción en la industria, no solo por lo desafortunada aún a su corta edad, sino porque la joven australiana se había convertido en madre hace menos de un año.

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Su familia fue la encargada de confirmar su deceso, expresando su profundo dolor y agradeciendo los mensajes de solidaridad de sus seguidores. “Falleció rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, comentaron en diálogo con el medio TMZ.

La trágica muerte de Sahara Ray ocurrió apenas unos meses después de que diera a luz a su hija, Snow Ray Dow, en el mes de enero de este 2026, aunque la modelo la presentó oficialmente en abril junto con un tierno video.

“Estamos sintiendo el cariño que nos llegan de sus queridos amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formó parte en todo el mundo”, escribió en aquel momento emocionada por la llegada de su bebé.

Ray, hija del conocido surfista Tony Ray, es recordada por muchos debido a la relación sentimental que sostuvo con el artista canadiense Justin Bieber.

No obstante, después de su ruptura, se enfocó en sus proyectos y ganó aún más popularidad no solo con su carrera como modelo, sino con el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño, Sahara Ray Swim.

Esto es lo que se sabe sobre su muerte

De acuerdo con los familiares de la modelo, su muerte se dio el pasado 18 de octubre, rodeada de sus seres queridos mientras se encontraba en un centro médico.

Sobre las causas de su muerte, el medio Daily Mail señaló que la australiana habría sufrido una sobredosis de fentanilo la noche del viernes 16 de octubre, en Los Ángeles, motivo por el que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital.

Según esta versión, su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los días desde ese momento y, aunque permaneció con soporte vital hasta el domingo, fue ese día cuando su familia decidió retirarlo.

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Por su parte, la revista Hola! recordó en un artículo que, años atrás, la modelo había hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentaba en su lucha contra las adicciones, exactamente en diciembre de 2021.

Luego, fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunitario ataca los nervios. Esto tras sufrir un accidente de transito que cambió su vida por completo.