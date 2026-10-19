Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y compositora estadounidense Ariana Grande, publicó un emotivo mensaje que hizo estremecer el corazón de sus seguidores en la tarde de este lunes, 19 de octubre de 2026.

En la publicación, la artista habla de una dolorosa pérdida que la viste de luto y que deja un gran vacío en su hogar, pues tuvo que despedirse de uno de los más importantes integrantes de su familia.

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“La más dulce, la más increíble y la más hermosa Coco... Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por tu amor, y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de diecisiete años maravillosos”, fueron las palabras que usó Ariana al referirse a su mascota.

Como parte de su mensaje, la cantante señaló que Coco hacía que cada lugar donde estuviera se convirtiera en un espacio hermoso, por lo que su ausencia será un proceso difícil de asimilar. “Te extrañaré todos los días y te mantendré en mi corazón siempre. Te quiero tanto, dulce niña”, agregó.

Además, la artista acompañó su publicación con una serie de fotografías que reflejan el profundo vínculo afectivo que construyó con su mascota a lo largo del tiempo, pues las imágenes recorren diferentes etapas de su crecimiento.

Por otro lado, se observan algunas instantáneas que dejan ver parte de esos momentos que compartieron, evidenciando el cariño y la conexión que existía entre ambas.

Tras conocer su mensaje, varios de sus seguidores y celebridades comenzaron a reaccionar con la intención de expresarle su apoyo y solidaridad en este difícil momento. A través de emotivos comentarios, una gran cantidad de usuarios han compartido algunas palabras de aliento y cariño, demostrando su empatía ante el dolor que enfrenta la artista por la pérdida de su mascota.

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“El mejor amor del mundo, dulce Coco”; “Oh, cariño. Es tan difícil. Te mando amor”; “Ariana, siento mucho la pérdida de Coco. Mucho amor para ti”; “Oh Ari. ¡Lo sentimos mucho! Estamos pensando en ti...“; ”Nuestros amores más dulces y nuestras mayores pérdidas, lo siento", dicen algunos comentarios.

Coco siempre ocupó un lugar especial en la vida pública de Ariana Grande, por lo que también se ganó el cariño de sus seguidores más fieles, quienes tuvieron la oportunidad de ver constantemente sus fotografías y publicaciones en redes sociales durante 17 años, desde que llegó a formar parte de su familia compartiendo momentos memorables.