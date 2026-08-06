Ariana Grande y la polémica por su cuerpo: su nuevo video divide opiniones en redes

El reciente lanzamiento del videoclip de Ariana Grande y la llegada de su nuevo álbum, Petal, no solo despertaron el entusiasmo de sus seguidores, sino que también reavivaron un tema que desde hace meses genera debate en redes sociales: su apariencia física.

Preocupación por Ariana Grande: mánager rompió el silencio tras la radical decisión de la cantante

La cantante volvió a convertirse en tendencia debido a los comentarios sobre su delgadez, una situación que abrió una nueva conversación entre quienes aseguran estar preocupados por su bienestar y quienes consideran que este tipo de opiniones cruzan los límites de su privacidad.

Como suele ocurrir con las grandes estrellas de la música, cada una de sus apariciones públicas es analizada al detalle. En esta ocasión, varios usuarios centraron su atención en el aspecto de la artista, señalando que en el videoclip es más evidente la estructura ósea de su cuerpo, incluyendo el esternón y la caja torácica. Los comentarios rápidamente se multiplicaron en diferentes plataformas digitales.

La discusión dividió opiniones. Mientras algunos internautas afirmaron que sus mensajes nacen de una genuina preocupación por la salud de la intérprete, otros criticaron que nuevamente el físico de una mujer se convierta en el centro de la conversación pública, recordando que las celebridades también tienen derecho a la privacidad y que hacer especulaciones sobre su estado de salud puede resultar perjudicial.

El debate también puso sobre la mesa una pregunta que cada vez cobra más fuerza en la era de las redes sociales: ¿el hecho de poder opinar sobre cualquier tema significa que siempre sea necesario hacerlo?

Ariana Grande toma drástica decisión debido a las críticas permanentes a su apariencia física

Para muchos seguidores de Ariana Grande, la respuesta es negativa, pues consideran que este tipo de comentarios alimenta la presión constante que enfrentan las figuras públicas respecto a su imagen.

Ariana Grande, de 33 años, ha convivido durante buena parte de su carrera con el escrutinio sobre su apariencia. En distintas etapas de su vida ha sido blanco de comentarios relacionados con su peso y su aspecto físico, una situación que vuelve a repetirse tras el estreno de su más reciente proyecto musical.

Mientras tanto, el lanzamiento de Petal continúa dando de qué hablar por su propuesta artística y musical.

Sin embargo, una parte importante de la conversación en redes ha quedado opacada por el debate en torno a la imagen de la cantante, demostrando una vez más cómo la vida personal y la apariencia de las celebridades suelen convertirse en tema de discusión incluso por encima de su trabajo.

*Con información de AP.