Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Celebridades estadounidenses han aprovechado las alfombras rojas para mostrar su descontento con las autoridades migratorias estadounidenses que, en el primer mes de 2026, han estado envueltas en polémicas, tras la muerte de 2 ciudadanos.

Resaltan figuras como Ariana Grande y la reconocida actriz de cine Natalie Portman. Estas celebridades se unen al llamado de ciudadanos de Minnesota, que han expresado en repetidas ocasiones su deseo de que se vaya del territorio la agencia ICE.

Portman declaró fuertemente contra el ICE y la secretaria de la agencia: “Lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es absolutamente horrible; lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno de Trump, Kristi Noem, es realmente lo peor de la humanidad”.

Natalie Portman Foto: getty images

El rechazo a la agencia migratoria se debe a las polémicas recientes en las que se ha involucrado. Resalta la captura de un niño de cinco años, el tiroteo al enfermero estadounidense y la muerte de Nicole Good en los primeros días del año.

Fue precisamente en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance donde se vio a varias celebridades con el pin “ICE OUT”. Algunas de ellas declararon en contra de la agencia y sus líderes estatales.

Se vio a la cantante Ariana Grande con el pin, al igual que a Natalie Portman y Zoey Detch.

La lista la completan dos figuras más del séptimo arte

Olivia Wilde

Wilde fue de las estrellas que más fuerte habló en contra de la agencia migratoria; en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance señaló: “El mundo está sufriendo ahora mismo, y este país está sufriendo, y es espantoso. Estoy consternada y asqueada. No podemos seguir un día más aceptando esto como nuestra nueva norma. Es indignante. Están asesinando gente“.

La directora de cine añadió que no quería normalizar ver asesinatos por internet y que haría lo que pudiera para apoyar la expulsión de ICE; aseguró que debe ser deslegitimada esta organización “criminal”.

Olivia Wilde es una reconocida actriz y directora de cine y televisión irlandesa-estadounidense. Foto: Getty Images

Matt Damon

Damon es un reconocido actor, guionista y productor estadounidense. Su carrera lo ha llevado al estrellato por películas como Misión Rescate en 2015 y Mente Indomable, que en 1997 le permitió ganarse un premio Oscar.

El famoso reveló sentirse “preocupado por lo que está sucediendo” y señaló: “Creo que se trata de crear conciencia sobre lo que sucede en nuestras ciudades y calles, y espero que esto promueva un debate más amplio al respecto.”

