Estados Unidos

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

La Casa Blanca envió un representante migratorio radical al estado liderado por demócratas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de enero de 2026, 11:17 p. m.
El demócrata Tim Walz llamó al republicano Donald Trump.
El demócrata Tim Walz llamó al republicano Donald Trump. Foto: Montaje Semana / Getty

Minnesota vive horas intensas luego de la muerte de Alex Pretti. La ciudadanía rechaza a los agentes migratorios de ICE y sus redadas, mientras el gobierno nacional los defiende y responsabiliza a los gobernadores demócratas de la crisis actual.

La tensa realidad del estado ya genera consecuencias en el día a día de los ciudadanos; estudiantes prefieren no asistir a su centro educativo por miedo, tanto ciudadanos como extranjeros.

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Ante el difícil momento que vive Minnesota, el gobierno estadounidense confirmó la conversación entre el gobernador demócrata Tim Walz y el presidente republicano Donald Trump.

El presidente Trump aseguró que el gobernador Walz estuvo a gusto con la llegada de Tom Homan a Minnesota. Desde su red Truth Social afirmó que están “en la misma sintonía” con el demócrata.

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Noticias Estados Unidos

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Noticias Estados Unidos

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Noticias Estados Unidos

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

Noticias Estados Unidos

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

Confidenciales

Estados Unidos habría otorgado permiso de solo cinco días para que la canciller, Rosa Villavicencio, pueda acompañar a Petro a la reunión con Trump

Mundo

Revelan el estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

Donald Trump se aseguraría de que el “zar” de la inmigración, Tom Homan, llame al gobernador de Minnesota. Además, destacó la disminución de la delincuencia en el estado, pero aseguró que los dos buscan mejorar.

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan
Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan Foto: AFP

Respuesta del gobernador Tim Walz

El gobernador de Minnesota no es escéptico con ICE; de hecho, afirmó que cuando la policía estatal y local detiene a extranjeros, lo notifica y transfiere adecuadamente a la agencia migratoria.

No obstante, señaló que Trump necesita retirar a los “agentes no entrenados” “antes de que maten a otra persona”.

Tim Walz anunció que “el presidente también accedió a estudiar la reducción del número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en los operativos de inmigración sobre criminales violentos”.

La persecución migratoria de la administración Trump no va a detenerse

A pesar del rechazo de la ciudadanía a la agencia migratoria, ICE, el comunicado de Trump asegura que no van a detener las redadas: “Lo que buscamos son todos los delincuentes” ”El gobernador, con mucho respeto, lo entendió”.

Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la agencia: “7 de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con ICE, y hemos visto un cambio histórico en la seguridad en las ciudades que han optado por cooperar con ICE...“.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

El ICE es clave para el gobierno estadounidense y no dan pistas de cumplirle el deseo a los ciudadanos que piden que la oficina de control se vaya del estado; por el contrario, por lo mencionado por el mismo gobernador demócrata, algunas prácticas se modificarán, pero la agencia seguirá.

Más de Noticias Estados Unidos

Según las previsiones esta semana se tienen estimativos de que en el 80 % del territorio de Estados Unidos se presenten temperaturas anormalmente frías esta semana, con excepción de Hawai y Alaska.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

x

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

X

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

x

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Trump, OTAN, Groenlandia

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

x

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

x

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

Noticias Destacadas