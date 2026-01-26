Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

Minnesota vive horas intensas luego de la muerte de Alex Pretti. La ciudadanía rechaza a los agentes migratorios de ICE y sus redadas, mientras el gobierno nacional los defiende y responsabiliza a los gobernadores demócratas de la crisis actual.

La tensa realidad del estado ya genera consecuencias en el día a día de los ciudadanos; estudiantes prefieren no asistir a su centro educativo por miedo, tanto ciudadanos como extranjeros.

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Ante el difícil momento que vive Minnesota, el gobierno estadounidense confirmó la conversación entre el gobernador demócrata Tim Walz y el presidente republicano Donald Trump.

El presidente Trump aseguró que el gobernador Walz estuvo a gusto con la llegada de Tom Homan a Minnesota. Desde su red Truth Social afirmó que están “en la misma sintonía” con el demócrata.

Donald Trump se aseguraría de que el “zar” de la inmigración, Tom Homan, llame al gobernador de Minnesota. Además, destacó la disminución de la delincuencia en el estado, pero aseguró que los dos buscan mejorar.

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan Foto: AFP

Respuesta del gobernador Tim Walz

El gobernador de Minnesota no es escéptico con ICE; de hecho, afirmó que cuando la policía estatal y local detiene a extranjeros, lo notifica y transfiere adecuadamente a la agencia migratoria.

No obstante, señaló que Trump necesita retirar a los “agentes no entrenados” “antes de que maten a otra persona”.

Trump needs to pull 'untrained agents' out 'before they kill another person. - Walz pic.twitter.com/OYS9WkHkJP — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) January 26, 2026

Tim Walz anunció que “el presidente también accedió a estudiar la reducción del número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en los operativos de inmigración sobre criminales violentos”.

La persecución migratoria de la administración Trump no va a detenerse

A pesar del rechazo de la ciudadanía a la agencia migratoria, ICE, el comunicado de Trump asegura que no van a detener las redadas: “Lo que buscamos son todos los delincuentes” ”El gobernador, con mucho respeto, lo entendió”.

Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la agencia: “7 de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con ICE, y hemos visto un cambio histórico en la seguridad en las ciudades que han optado por cooperar con ICE...“.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

.@PressSec: "7 of the Top 10 safest cities in the United States cooperate with ICE, and we've seen historic turnaround in safety in cities that have chosen to cooperate with ICE... look right here in Washington... The murder rate in Washington, D.C. has plummeted as a result." pic.twitter.com/V824g1h7Uj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 26, 2026

El ICE es clave para el gobierno estadounidense y no dan pistas de cumplirle el deseo a los ciudadanos que piden que la oficina de control se vaya del estado; por el contrario, por lo mencionado por el mismo gobernador demócrata, algunas prácticas se modificarán, pero la agencia seguirá.