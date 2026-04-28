Estados Unidos continúa con su accionar contra el narco de América Latina, esta vez actuando frente a uno de los hombres más peligrosos de la región central del continente, en una acción que tomó casi un lustro para completarse.

El impresionante video de la captura del posible sucesor de ‘El Mencho’: Cientos de militares participaron en el operativo

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados, por quien ofrecían una recompensa de 10 millones de dólares, informó la embajada estadounidense en el país centroamericano.

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México, y presentado el viernes ante una Corte Federal ante la que se declaró “inocente”, señaló la embajada en un comunicado publicado el lunes.

Esta es una de las imágenes del operativo para capturar al narco guatemalteco. Foto: Captura de X @narcoblogger

Alias Don Darío está acusado de liderar el cartel de Los Huistas, una “organización (…) involucrada en una operación masiva de tráfico de cocaína” que opera en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (oeste), limítrofe con México, recordó la embajada.

Molina-López era buscado por “conspiración internacional para el narcotráfico” e intentos de importación y distribución ilegal de cocaína hacia territorio estadounidense.

La investigación se enfocó en Molina-López, la organización Los Huistas y sus proveedores, quienes eran conocidos traficantes de cocaína de alto nivel. Ellos fueron objeto de una indagación masiva que involucró múltiples países y varias agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos.

Cayó en México, alias el Jardinero, el señalado sucesor del Mecho; se ofrecía millonaria recompensa por su captura

En marzo de 2022, Estados Unidos impuso sanciones económicas a miembros de Los Huistas, entre ellos a Don Darío. Adicionalmente, el Departamento de Estado anunció que ofrecía la mencionada recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena del narcotraficante.

La cifra fue ofrecida bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado de Estados Unidos. Más de 75 criminales transnacionales y traficantes importantes de narcóticos han sido llevados ante la justicia bajo el NRP y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) desde 1986.

En mayo de 2025, Guatemala extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Aler Baldomero ‘Chicharra’ Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y señalado de ser el líder máximo de Los Huistas.

El hombre llevaba desde 2022 siendo uno de los objetivos más caros de los Estados Unidos. Foto: Captura de @5toPoderSM

Carteles internacionales, con ayuda de narcos locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que alimenta la violencia criminal en la región.

Según las autoridades de Estados Unidos, el 90 % de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en camiones, aeronaves, lanchas y submarinos.

*Con información de AFP.