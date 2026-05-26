Millonaria extinción de dominio en Bogotá y Norte de Santander

En un operativo contra el narcotráfico, la Policía y la Fiscalía decomisaron propiedades por más de 20 mil millones que se habrían adquirido con dineros del narcotráfico.

Bienes decomisados, según la Policía, a red de lavado de activos. Foto: Policía

De acuerdo con la Policía Aduanera, los bienes harían parte de una red que se encargaba de lavar dineros provenientes del narcotráfico.

“La Policía ejecutó la operación ‘Nemesis Plus’, logrando la ocupación con fines de extinción de dominio de seis bienes muebles e inmuebles avaluados en más de $24.934 millones", indicó la autoridad.

Añadió la Policía que, “de acuerdo con las investigaciones, esta organización ya había sido impactada en 2012 en una operación internacional que permitió la extradición de dos de sus integrantes hacia Estados Unidos.

Bienes decomisados por más de 20 mil millones de pesos, según la Policía. Foto: Policía

“Este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del crimen organizado y a las redes utilizadas para legitimar recursos ilícitos del narcotráfico”, señaló el coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (encargado).