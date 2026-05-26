Fabián Bustos defiende su trabajo en Millonarios y cita a Atlético Nacional y Sao Paulo: “Competimos”

Millonarios perdió 2-1 con O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá en una horrible noche, para quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Cuando el empate le bastaba para seguir con vida en el torneo internacional en el segundo semestre, pasó lo impensado y cayó con el equipo chileno ante su gente. Las críticas no paran y la hinchada abucheó al equipo azul tras el pitazo final.

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Bastian Yáñez apenas a los seis minutos de comenzar el partido abrió el marcador y avecinaba lo que iba a suceder. Alan Robledo a los 37′ aumentó el marcador y eso bastó para sacar tres puntos más que necesarios en sus objetivos de pasar de ronda. La hinchada del embajador no se esperaba un golpe letal como este en apenas el primer tiempo.

A Millonarios solamente le alcanzó para descontar con un remate de Rodrigo Contreras en la segunda parte para el 2-1. Por por otra parte, Sao Paulo hizo la tarea en el Morumbí y derrotó a Boston River, para ser el primero de grupo y avanzar directamente a octavos de final. O’Higgins es el segundo y va a los playoffs.

La novela de si Fabián Bustos dejará Millonarios por irse a Universitario Deportes, llegó a su fin. Foto: Getty Images

Millonarios cierra su participación en la tercera posición del grupo en la Copa Sudamericana con ocho puntos, dos menos que O’Higgins. El DT Fabián Bustos está en la mira de la hinchada y no se descarta su salida en próximos días, aunque en rueda de prensa defendió su trabajo en estos meses a cargo del club bogotano.

Postpartido, Bustos dijo que no estaba conforme con el trabajo realizado y las eliminaciones, pero que se compitió al máximo con el grupo. Mencionó a Atlético Nacional y cree que tiene la mejor nómina de Colombia y citó el empate con Sao Paulo en suelo brasileño.

Fabián Bustos habla en rueda de prensa

“Conforme no estoy para nada, pero si digo eso hace cinco fechas, peor, no hubiéramos competido. Nacional tiene la mejor nómina y el único partido que perdió como local fue contra nosotros. En Sao Paulo competimos de igual a igual”, fue la defensa de Fabián Bustos en rueda de prensa.

De esta manera, el ambiente sube de nivel y a Millonarios le quedará un partido, de Copa Betplay, contra Atlético FC, para cerrar un discreto semestre y más bien replantear sus objetivos para la próxima temporada, donde no habrá otra salida que ser campeón en diciembre.