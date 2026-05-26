Millonarios la pasa muy mal luego de perder 2-1 con O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, resultado que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana. Cuando el empate le bastaba para seguir con torneo internacional en el segundo semestre de 2026, pasó lo impensado y cayó con el equipo chileno.

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Furia de los hinchas de Millonarios por la eliminación de Sudamericana: así fue la abucheada en El Campín

Bastian Yáñez apenas a los seis minutos de comenzar el partido abrió el marcador y avecinaba lo que iba a suceder. Alan Robledo a los 37′ aumentó el resultado y eso le bastó para sacar tres puntos más que necesarios en sus objetivos de pasar de ronda. Por su parte, el equipo azul cada vez más se acercaba al abismo.

THE FAMOUS VIRGIN LO VOLVIÓ A HACER pic.twitter.com/wdMzV3uvw6 — ENTRAN HITLER, STALIN Y SHIRRA AL BAR (@andrest018) May 27, 2026

A Millonarios solamente le alcanzó para descontar con un remate de Rodrigo Contreras en la segunda parte, además de una jugada de gol muy clara que Sergio Mosquera perdió de forma insólita. Tuvo todo el segundo tiempo para reaccionar, pero la ansiedad y falta de ideas para derribar a la defensa chilena se dejaron ver en la cancha de El Campín.

6 de 6 le saco pañales huggies a famoso embaJAJAJAdor 😭☠️ pic.twitter.com/rpfvKGJx5E — Cristian 🦁 (@christianm0o7) May 27, 2026

Sorpresivo triunfo de O’Higgins cuando menos era favorito en la ciudad de Bogotá. Así, Millonarios cierra su participación en la tercera posición del grupo en la Copa Sudamericana con ocho puntos, dos menos que el club chileno, que avanza a los playoffs y espera rival.

En el otro partido del grupo, Sao Paulo hizo el trámite ante Boston River y ganó 2-0 para ser el líder y pasar directamente a los octavos de final. De esta manera, Millonarios suma otro fracaso en la lista y la hinchada azul no para las protestas y enfurece tras el discreto semestre en el ámbito local y en las competiciones internacionales. A eso se suma el mar de memes y burlas por la caída en Sudamericana.

estaaaa tu no la tieneeees 😂🤪 pic.twitter.com/Slu9tHj6nB — vane 🦁 (@nv_agam) May 27, 2026

Los memes castigan a Millonarios

En la previa se creía que Millonarios podía sacar el resultado en el estadio El Campín. Incluso una victoria le podría dejar primero si Sao Paulo no podía con Boston River.

JAJAJAAAJAJAJJAAJAJA una vez mas las gallinas azules pasando pena internacional pic.twitter.com/NLgZrCrvhF — Fernando⚽️🙂‍↔️ (@fernandojose_89) May 27, 2026

Las cosas salieron muy mal y en el primer tiempo O’Higgins le cobró y el 2-0 mostró las deficiencias del club azul en defensa y en ataque que lo llevaron a firmar otro fracaso en el panorama internacional, que además se cree es la gran deuda de su historia.

Los ojos también se colocan en el cuerpo técnico de Fabián Bustos y su trabajo en estos meses. Las cosas no le salieron bien y no pudo catapultar al menos clasificaciones. En la Liga Betplay, el DT dijo que la eliminación se consumó tras el mal comienzo del entrenador anterior y su esfuerzo no alcanzó.

Memenarios:

El equipo que más pechea y hace reír a nivel continental pic.twitter.com/CgsSGLdwWE — Farfán Eduardo (@kiteshino) May 27, 2026

En la Copa Betplay también se ha visto sorprendido por equipos como Patriotas y Boyacá Chicó y ahora en Sudamericana quedó eliminado de todo, siendo cuentas que muy pocos tenían anotadas.

El trabajo de Bustos queda bajo la mira y también se analiza la continuidad de la gran mayoría de nómina, comenzando por los dos arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa, quienes no dan garantías.