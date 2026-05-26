Tensa situación en El Campín: hinchas de Millonarios reclamaron por el bochornoso resultado en Sudamericana

En la noche de este martes 26 de mayo, Millonarios enfrentó a Club Deportivo O’Higgins en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, en un encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El error de Sergio Mosquera que condena a Millonarios en la Copa Sudamericana: enfurecen los hinchas

El Embajador llegaba con amplias posibilidades de clasificar, puesto que con el empate podía avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. Precisamente por eso la hinchada acudió al escenario con la esperanza de hacer un buen papel a nivel internacional.

Pero esos planes se vieron frustrados tras un triste desempeño del equipo azul, que perdió por 2 a 1, mostrando un pésimo rendimiento y quedando fuera de torneos internacionales por lo que queda del año.

Un gran número de hinchas llegó al Campín ante importancia del partido, un esfuerzo no menor, teniendo en cuenta que el partido inició sobre las 5:00 p. m., una hora en la que generalmente los colombianos aún están trabajando o recién terminando sus labores.

Sin lugar a dudas, la eliminación cayó como un balde de agua fría sobre los aficionados del equipo azul, quienes, luego del partido, expresaron su descontento mediante cantos con palabras soeces dirigidos hacia los jugadores y directivos de Millonarios.

La hinchada frente al Campin cantando “directivos no roben más a Millos” y esperando a los jugadores después del PAPELON de empatar con O’Higgins y quedar eliminados de Sudamericana.



¡La gota que rebosó la copa! pic.twitter.com/uHcPTphWFt — Gean Carlo Magri (@Geanmagrib) May 27, 2026

Seguidamente, se compartieron imágenes por medio de redes sociales donde se pueden ver videos donde los hinchas se aglomeran a las afueras del escenario deportivo pidiendo la salida de los jugadores (para hablar con ellos) y que los directivos dejen la gestión administrativa del club.

Una situación que se ha vuelto reiterativa dentro del ambiente de Millonarios, teniendo en cuenta que hace apenas unos meses la hinchada lanzó sus zapatos a la cancha a modo de protesta contra los directivos del equipo.

Resultados más recientes de Millonarios

El Embajador acumula una serie de malos resultados deportivos en su pasado y presente. Debido a que en este primer semestre de 2026 el equipo no se clasificó al grupo de los 8 para disputar el campeonato nacional.

Una situación que se repite por segunda vez de manera consecutiva, analizando que en el segundo semestre de 2025 el azul pasó por la misma situación.

A esto se le suma su reciente eliminación de la Copa Sudamericana, en un grupo en el que sobre el papel podía avanzar como el segundo. Algo similar pasó en el año 2025, cuando quedó eliminado en la fase nacional a manos del Once Caldas de Manizales.