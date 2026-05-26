Nanis Ochoa se someterá a delicada cirugía facial: “Estoy fracturada”

La reconocida presentadora y modelo Nanis Ochoa sorprendió a sus seguidores luego de revelar que deberá someterse a una delicada cirugía facial, procedimiento que marcará un nuevo capítulo en el complejo proceso médico que ha enfrentado durante los últimos meses.

Final de ‘La casa de los famosos 3’: se revelaron los 4 jefes de campaña

La también exparticipante de La casa de los famosos compartió detalles de su estado de salud a través de sus redes sociales, donde explicó las complicaciones que ha tenido y las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Por medio de varios videos publicados en sus plataformas digitales, Nanis apareció hablando abiertamente sobre el procedimiento al que será sometida, generando preocupación entre sus fanáticos, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos.

La presentadora habló de su más reciente cirugía. Foto: Canal RCN

Según explicó la modelo, se trata de una cirugía ortognática, una intervención especializada que busca corregir problemas estructurales en los huesos maxilares y mandibulares. Este tipo de operación suele realizarse para mejorar tanto la funcionalidad de la mordida como la armonía facial, especialmente cuando existen fracturas, deformaciones o complicaciones óseas.

La presentadora confesó que este no será el primer procedimiento al que se enfrenta, pues ya ha pasado anteriormente por el quirófano debido a los problemas que ha venido presentando.

La razón por la que ‘MasterChef Celebrity’ no se estrenará una vez finalice ‘La casa de los famosos 3’

Incluso, aseguró que esta será su tercera cirugía, motivo por el que se mostró esperanzada en que finalmente pueda recuperarse por completo.

“Bueno, tercera cirugía, vean como tengo la boca de abierta, estoy fracturada acá, entonces por eso se me tira toda la cara hacia allá porque no tengo cómo sujetar esto acá, esperemos que esta sea la vencida”, expresó Nanis Ochoa en uno de los videos que compartió con sus seguidores.

Las declaraciones de la creadora de contenido generaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por la sinceridad con la que mostró las secuelas físicas que ha tenido que enfrentar.

Muchos usuarios destacaron su valentía al hablar públicamente de una situación tan delicada y al mostrar sin filtros el proceso médico que atraviesa.